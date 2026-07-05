Große Sorge in Oberösterreich: Jugendliche (16) verschwunden

Wie die Organisation „Österreich findet euch“ informiert, gilt die 16-jährige Lena W. seit dem 4. Juli 2026, 21 Uhr, als abgängig. Das Mädchen aus dem Raum Leonding soll rund 145 bis 150 Zentimeter groß sein, rote Haare haben und ein Piercing am rechten Ohr tragen. Zuletzt war sie laut Beschreibung in einer schwarz-weiß karierten Hose unterwegs. Es kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass sie eine Brille trägt. Die Organisation sowie die Polizei ersuchen um besondere Aufmerksamkeit in der Bevölkerung. Bei möglichen Sichtungen oder relevanten Hinweisen soll umgehend die Polizei verständigt werden.