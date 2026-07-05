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/ ©Günther Mallweger
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen bunten Regenbogenfleck am Himmel über Klagenfurt.
Die Woche startet mancherorts verregnet.
Österreich
05/07/2026
Prognose

Wo die Woche in Österreich verregnet startet

Die Woche startet in Österreich besonders nördlich der Alpen verregnet. Spätestens ab den Nachmittagsstunden könnte dann aber fast überall die Sonne herausschauen und vom Himmel lachen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)
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Bereits aus der Nacht heraus wird es am Montag, 6. Juli 2026, nördlich des Alpenhauptkammes und generell im Norden zu einigen Regenschauern kommen – „in den Nordstaulagen teils auch zu länger anhaltendem Regen“, so die Meteorologen der GeoSphere Austria. Erst im Verlauf des Nachmittags klingt die Schauerneigung allmählich ab, oft scheint dann zumindest über dem Flachland auch wieder die Sonne.

So warm wird es in Österreich am Montag

„Im Süden ist es von Beginn an teils sonnig, teils wolkig und dort entstehen auch am Nachmittag nur vereinzelt Regenschauer“, wissen die Experten. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen elf und 18 Grad und steigen im Tagesverlauf auf 20 bis 28 Grad an.

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