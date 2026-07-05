Wo die Woche in Österreich verregnet startet

Die Woche startet in Österreich besonders nördlich der Alpen verregnet. Spätestens ab den Nachmittagsstunden könnte dann aber fast überall die Sonne herausschauen und vom Himmel lachen.

Bereits aus der Nacht heraus wird es am Montag, 6. Juli 2026, nördlich des Alpenhauptkammes und generell im Norden zu einigen Regenschauern kommen – „in den Nordstaulagen teils auch zu länger anhaltendem Regen“, so die Meteorologen der GeoSphere Austria. Erst im Verlauf des Nachmittags klingt die Schauerneigung allmählich ab, oft scheint dann zumindest über dem Flachland auch wieder die Sonne.

So warm wird es in Österreich am Montag

„Im Süden ist es von Beginn an teils sonnig, teils wolkig und dort entstehen auch am Nachmittag nur vereinzelt Regenschauer“, wissen die Experten. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen elf und 18 Grad und steigen im Tagesverlauf auf 20 bis 28 Grad an.