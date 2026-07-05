Italienischer Urlaubsort greift gegen rücksichtslose Touristen durch

Cortina d'Ampezzo greift durch: Mit verstärkten Polizeikontrollen und Strafen geht der Urlaubsort gegen rücksichtslose Touristen in den Dolomiten vor.

Mit gezielten Maßnahmen und einer spürbaren Intensivierung der Kontrollen reagiert die italienische Berggemeinde Cortina d’Ampezzo auf das zunehmende Fehlverhalten von Urlaubern in den Dolomiten. Grundlage der Initiative bildet eine neu geschlossene Vereinbarung zwischen der Region Venetien, der Provinz Belluno und der Gemeinde Cortina selbst. Die Kooperation sieht vor, dass die Provinzpolizei die örtlichen Ordnungskräfte während der stark frequentierten Sommersaison aktiv unterstützt. Das primäre Ziel der Beamten besteht darin, die Besucher für einen respektvollen Umgang mit der sensiblen Natur- und Berglandschaft zu sensibilisieren – wer die Regeln also nicht beachtet, wird zur Kassa gebeten.

11 Prozent mehr Tourismus

Auslöser für das Eingreifen der Behörden ist der anhaltend hohe Andrang an Touristen in der Region. Allein im Jahr 2025 registrierte das Belluneser Dolomitengebiet mehr als 1,1 Millionen Gäste, was einer Steigerung von elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, wie italienische Medien berichten. Mit den steigenden Besucherzahlen wachsen jedoch auch die Probleme durch unvorbereitete oder rücksichtslose Ausflügler.

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Flip-Flops am Berg, Sonnenbad am Heli-Landeplatz

Das Spektrum an Verfehlungen reicht von Wanderern, die sich in Flip-Flops auf Wanderungen wagen, unbefugtes Campen inmitten unberührter Natur bis hin zu Ruhestörungen durch laute Musik und Badeversuchen in geschützten Gewässern. Zudem stellt die achtlose Entsorgung von Abfällen ein massives Problem dar. Wie „Südtirol News“ in diesem Zusammenhang berichtet, kam es unlängst sogar zu einem Vorfall, bei dem ein Rettungshubschrauber seinen Landeanflug abbrechen musste, da Touristen den Hubschrauberlandeplatz einer Schutzhütte für ein Sonnenbad blockierten.

Zehn Sondereinsätze vorgesehen

Um der Entwicklung entgegenzusteuern, werden ab der kommenden Woche zusätzliche Streifen der Provinzpolizei in den am stärksten betroffenen Naturgebieten präsent sein. Lokalen Medienberichten zufolge sind bis September monatlich rund zehn dieser Sondereinsätze geplant. Im Mittelpunkt der Kontrollgänge steht die Vermittlung von Sicherheitsregeln und der Schutz des sensiblen Ökosystems. Die Behörden betonen in diesem Zuge ausdrücklich, dass auch das Zurücklassen organischer Abfälle wie Obstschalen in den Wäldern untersagt ist und das Verbot von Wildcamping konsequent durchgesetzt wird.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.07.2026 um 21:44 Uhr aktualisiert