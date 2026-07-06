Neuer Windpark bringt sauberen Strom für rund 20.000 Haushalte

Nur wenige Wochen nach der feierlichen Eröffnung des Windparks Loidesthal II setzt Wien Energie den nächsten Meilenstein im Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung, heißt es in einer Aussendung. Ab sofort versorgt der Windpark Ebreichsdorf rund 20.000 österreichische Durchschnittshaushalte pro Jahr mit sauberem Strom. Damit kann rechnerisch das Dreifache des Strombedarfs der Ebreichsdorfer Haushalte gedeckt werden, wird mitgeteilt.

„Setzen auf Erneuerbaren-Ausbau im Rekordtempo“

Gleichzeitig markiert der Windpark Ebreichsdorf einen wichtigen Schritt für Wien Energie: zusammen mit dem 2025 erworbenen Windkraft-Unternehmen ImWind und den beiden neuen Windparks Loidesthal II und Ebreichsdorf hat Wien Energie die eigene Windkraft-Leistung auf insgesamt 520 Megawatt verdoppelt. In Ebreichsdorf wurde der Windpark feierlich eröffnet. „Wir setzen auf Erneuerbaren-Ausbau im Rekordtempo! Mit dem Windpark Ebreichsdorf geht bereits der zweite Windpark von Wien Energie in kürzester Zeit in Betrieb. Möglich macht das das stärkste Team für den Erneuerbaren-Ausbau, das wir mit Wien Energie und ImWind im letzten Jahr geschaffen haben. Gemeinsam haben wir so viel Kraft wie noch nie – und zeigen damit, wie entschlossen wir die Energiewende und eine leistbare, heimische Stromversorgung für die Österreicherinnen und Österreicher vorantreiben“, so Ulli Sima, Stadträtin für Stadtentwicklung, Mobilität und die Wiener Stadtwerke.

Planungen bereits seit 2012

Die Planung des Windparks Ebreichsdorf hat bereits 2012 begonnen. Seitdem hat das Projekt eine lange Genehmigungsphase durchlaufen und wurde im Rahmen naturschutzfachlicher Untersuchungen gründlich geprüft, um die Einhaltung aller relevanten Umweltstandards sicherzustellen. Ein wichtiger Bestandteil des Projekts war die Einbeziehung der Bürger*innen vor Ort sowie der Gemeinde. Bei der Volksbefragung stimmte die Mehrheit der Bevölkerung dem Windpark zu. „Gut Ding braucht bekanntlich Weile – dieses Projekt hat einen langen Weg hinter sich. Umso mehr freut es mich, dass wir den Windpark nun nach 14 Jahren Planung und Genehmigungsverfahren gemeinsam mit der Bevölkerung eröffnen können. Der Windpark ist ein bedeutender Beitrag zum Klimaschutz und zur sicheren Versorgung mit heimischer Energie. Ich bin stolz darauf, dass sich die Windräder künftig auch in Ebreichsdorf drehen und wir damit einen wichtigen Beitrag zur heimischen Stromversorgung leisten.“

Ausblick: Windparks Gruberkogel und Steinriegel III

Zusammen mit ImWind ist Wien Energie der drittgrößte Windkraftbetreiber des Landes, wird weiters mitgeteilt. Mit den Windparks Gruberkogel und Steinriegel III sind weitere Projekte bereits in Planung. „Mit dem Windpark Ebreichsdorf wird ein Projekt Realität, an dem wir über viele Jahre mit großem Einsatz gearbeitet haben. Umso größer ist die Freude, dass unsere Anlagen jetzt sauberen Strom für tausende Haushalte in der Region liefern. Genau solche Projekte zeigen, wie stark Wien Energie beim Ausbau der erneuerbaren Energie vorankommt – Schritt für Schritt und mit voller Überzeugung“, so Alma Kahler, Geschäftsführerin von Wien Energie. Bereits im Jahr 2026 wird Wien Energie 1.000 Megawatt Ökostrom-Leistung realisiert haben, heißt es. Bis 2030 wollen die beiden Unternehmen insgesamt 1.800 Megawatt an Erneuerbaren-Leistung in Österreich realisieren und bis 2040 ist ein Ausbau auf 2.800 Megawatt geplant. Ein Ausbau, der notwendig sei, um eine unabhängige Stromversorgung für Österreich zu schaffen, heißt es abschließend.

©Wien Energie Ab sofort versorgt der Windpark Ebreichsdorf mit einer Gesamtleistung von 35 Megawatt umgerechnet rund 20.000 österreichische Durchschnittshaushalte pro Jahr mit sauberem Strom.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.07.2026 um 07:49 Uhr aktualisiert