Schwerer Unfall auf B141: Zwei Autos kollidieren frontal – drei Verletzte

Im Bezirk Braunau sind am Sonntag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden schwer verletzt, eine weitere Person kam mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus.

Am Sonntag, dem 5. Juli 2026, gegen 17.40 Uhr kam es auf der B141 Rieder Straße im Gemeindegebiet von Polling zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Autos stießen frontal zusammen. Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich wurden dabei drei Menschen verletzt. Ein 58-jähriger Lenker war mit seinem Wagen in Fahrtrichtung Ried im Innkreis unterwegs. Am Beifahrersitz saß seine 59-jährige Lebensgefährtin. Zur selben Zeit fuhr ein 61-jähriger Autofahrer in die entgegengesetzte Richtung.

Zwei Schwerverletzte

Nach Angaben der Polizei geriet der 61-jährige Lenker mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Autos. Der 58-jährige Lenker und seine 59-jährige Beifahrerin, beide aus Deutschland, wurden schwer verletzt. Die beiden Schwerverletzten wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Ried gebracht. Der 61-jährige Lenker, ebenfalls aus Deutschland, wurde unbestimmten Grades verletzt. Die Rettung brachte ihn ins Krankenhaus Braunau. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.