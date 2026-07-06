Rückenmarksinfarkt: Hund Leo ist plötzlich gelähmt

Mischlingsrüde Leo hatte eigentlich Glück gefunden. Er wurde aus einem oberösterreichischen Tierheim adoptiert und führte danach ein glückliches, gesundes Hundeleben. Doch im Frühling kam der Schock: Leo erlitt plötzlich einen Rückenmarksinfarkt. Von einem Moment auf den anderen wurde aus dem fröhlichen Hund ein akuter Pflegefall. „Bei einem solchen Infarkt verschließt sich ein Blutgefäß im Rückenmark, was in seinem Fall zu einer akuten Lähmung beider Hinterbeine und Inkontinenz geführt hat“, erklärt Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler. Obwohl Leo sofort medizinische Hilfe bekam, blieb die schwere Diagnose. Für ihn begann damit ein Weg, der viel Betreuung, Geduld und Kraft braucht.

Zuflucht in Lochen

Leos Halter sahen sich aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, diesen schweren Weg der Genesung mit ihm zu gehen. Deshalb fand der Rüde Zuflucht am Tierschutzhof Pfotenhilfe in Lochen. Dort wurde er aufgenommen, versorgt und liebevoll begleitet. Für Leo war die neue Situation trotzdem schwer zu verstehen. „Er war bei seiner Ankunft natürlich sehr traurig und verstand die Welt nicht mehr. Aber glücklicherweise haben wir es mit unserer liebevollen Betreuung geschafft, die Seele des armen Rüden zu trösten“, so Stadler weiter. Gerade nach so einem Einschnitt braucht Leo nicht nur medizinische Hilfe. Er braucht auch Nähe, Ruhe und Menschen, die ihn nicht aufgeben.

©PFOTENHILFE Die Pfotenhilfe in Lochen kämpft nun mit Therapie und viel Betreuung um Leo.

OP hilft Leo nicht

Die Pfotenhilfe ließ Leo vom Spezialisten für orthopädische Chirurgie, Mag. Daniel Eschlböck in Alkoven, umfassend untersuchen. Das Ergebnis: Eine Operation kann Leos Problem nicht lösen. Stattdessen muss nun der konservative Weg gegangen werden. Das bedeutet, dass Leo in den kommenden Wochen und Monaten intensiv bei der Regeneration unterstützt wird. „Das heißt, wir müssen Leo in den nächsten Wochen und Monaten intensiv bei der Regeneration unterstützen. Wir hoffen sehr, dass sich die Symptome dadurch zurückbilden, es können jedoch auch Schäden bleiben. Aber auch das wäre noch lange kein Grund, an eine Einschläferung zu denken, denn wir wissen von uns selbst, dass wir nur wegen eingeschränkter Mobilität sicher nicht sterben wollen. Vor allem, wo doch eine solche Einschränkung auch bei Tieren heutzutage mit orthopädischen Hilfen sehr gut zu kompensieren ist.“

Hoffen auf Hilfe

Leo bekommt nun Physiotherapie und Massagen. Diese sollen Verspannungen lösen, die Durchblutung fördern und seine Mobilität unterstützen. Ob sich seine Beschwerden zurückbilden, wird sich erst zeigen. Klar ist aber: Die Pfotenhilfe will ihm jede Chance geben. Sollte die Therapie nicht ausreichen, braucht Leo einen maßangefertigten Rollstuhl. Dieser kostet rund 900 Euro. Mit Handicap-Hunden hat die Pfotenhilfe bereits viel Erfahrung – und am Tierschutzhof können sie gut betreut werden. „Wir bitten daher um Spenden für Leos dringend notwendige Rehabilitation. Jeder Betrag hilft uns und damit Leo dabei, wieder in ein glückliches, mobiles Leben zurückzufinden. Wir wünschen es ihm so sehr“, so Stadler abschließend. Spenden sind auch online unter www.pfotenhilfe.at möglich.