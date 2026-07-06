„Wenig bekannt“: SPAR bringt jetzt diese Neuerungen ins Regal

Die asiatische Küche hat bei SPAR in Österreich bereits sehr variantenreich Einzug gefunden. Nun präsentiert man fünf neue Produkte, von einigen davon dürften viele wohl noch nichts gehört haben.

Mit „Taste of Asia“ hat SPAR bereits seit dem Vorjahr asiatische Produkte im Regal, mittlerweile ist das Sortiment bereits auf eine dreistellige Zahl gewachsen. Dabei wird die Kochtradition aus sieben asiatischen Ländern vereint und eine „bunte geschmackliche Bandbreite“ abdeckt, heißt es nun seitens des Supermarkt-Riesen.

Asiatische Neuheiten bei SPAR „in wenigen Minuten“ zubereitet

Und jetzt kommen fünf Spezialitäten aus Indien, Thailand, China und Korea und erweitern die Produktpalette. Die Neuheiten würden sich „in wenigen Minuten“ zubereiten lassen, versichert man. Teilweise sind sie hierzulande auch noch recht „wenig bekannt“, wie man beim Supermarkt-Riesen weiß. Wie etwa die Hotteok Churry Style – mit Zimt gefüllte Pfannkuchen. Welche Neuerungen bei SPAR das asiatische Angebot sonst noch so erweitern sollen, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Diese Neuheiten gibt es nun bei SPAR: Tiefkühlregal: SPAR Hotteok Churro Style – mit Zimt gefüllte Pfannkuchen

Tiefkühlregal: Golden Bags – Teigtaschen mit Garnelen und Gemüse

Kühlregal: SPAR enjoy Chicken Tikka Masala – indisches Gericht mit Reis, Hähnchen und Gemüse

SPAR Sriracha Sauce klassische Variante

SPAR Sriracha Sauce Mayo-Variante