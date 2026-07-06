66 neue Bankomaten in Österreich: „Mehr als 80.000 Menschen profitieren“
Ein Jahr ist es mittlerweile her, als die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) die Bargeldversorgung im ländlichen und in bisher unterversorgten Regionen wieder auf die Beine stellen wollte. Die Zwischenbilanz fällt positiv aus.
Eine Initiative der Nationalbank sollte vor allem in ländlichen Regionen die Bargeldversorgung sicherstellen. Zwölf Monate ist es her, in Güttenbach (Bezirk Güssing, Burgenland) wurde nun das 66. Gerät im Rahmen der Initiative aufgestellt. Seit Juli 2025 hat man damit im Schnitt mehr als einen Bankomaten pro Woche installiert, „mehr als 80.000 Menschen […] profitieren bereits von einem verlässlichen, einfachen und barrierefreien Zugang zu Bargeld“, so die OeNB.
Zahlst du mit Bargeld oder mit der Karte?
Von neuen Geldautomaten profitiert auch die Wirtschaft
Mithilfe der Initiative möchte man in Österreich die Wahlfreiheit zwischen digitalen und analogen Zahlungsmitteln stärken und Versorgungslücken gezielt schließen. „Mit allen 66 bislang errichteten Geldautomaten wurden Gemeinden versorgt, in denen zuvor kein Bankomat verfügbar war“, heißt es weiter. Davon würden alle profitieren, stärkt die verbesserte Bargeldversorgung nicht nur die lokale Nahversorgung wie kleine Händler, Vereine, die Gastro und Dienstleister. Auch Haushalte sparen dadurch Zeit und Fahrtkosten. Vor der Installation des neuen Geräts mussten die Einwohner von Güttenbach etwa rund 4,4 Kilometer bis zum nächsten Automaten fahren, nun sind es im Schnitt 0,6 Kilometer.
Neuer Bankomat „Gewinn für unsere Gemeinde“
OeNB-Gouverneur Martin Kocher dazu: „Jeder neue Standort bedeutet kürzere Wege, mehr Komfort und eine stärkere lokale Versorgung. Ein einfacher und kostengünstiger Zugang zu Bargeld ist der Schlüssel zur Wahlfreiheit beim Bezahlen. Bargeld ist und bleibt unverzichtbar.“ Leo Radakovits, Bürgermeister von Güttenbach, sieht den neuen Bankomaten als „Gewinn für unsere Gemeinde“.
Bis Ende 2026 sollen 120 OeNB-Geldausgabegeräte stehen
Die Versorgung von Gemeinden durch Bankomaten soll übrigens fortgeführt und weiter ausgebaut werden. Ziel sind bis zu 120 OeNB-Geldausgabegeräte bis Ende 2026. Gleichzeitig haben sich auch die Banken in einer Vereinbarung mit dem Gemeindebund dazu bereiterklärt, ihre Standorte von Geldausgabegeräten abzusichern.
In diesen Gemeinden gibt es neue Geldausgabegeräte von der OeNB:
Niederösterreich:
- Gaubitsch
- Hohenruppersdorf
- Ebenthal
- Jedenspeigen
- Rabensburg
- Rauchenwarth
- Hennersdorf
- Regelsbrunn
- Wofsthal
- Neudorf
- Hernstein
- Natschbach-Loipersbach
- Gutenstein
- Wolfsgraben
- Stössing
- Neidling
- Obritzberg
- Wang
- Zelking
- Muckendorf-Wipfing
- Weinzierl am Walde
- Aggsbach-Markt
- Raxendorf
- Artstetten-Pöbring
- Amaliendorf-Aalfang
- Moorbad Harbach
- Großdietmanns
Oberösterreich:
- Oftering
- Vichtenstein
- Goldwörth
- St. Oswald/Haslach
- Edt bei Lambach
- St. Willibald
- Mühlheim/Inn
- Überackern
- Pfaffstätt
Tirol:
- Pettnau
- Strengen
- Grins
Vorarlberg:
- Bartholomäberg
Burgenland:
- Loipersdorf-Kitzladen
- Unterkohlstätten
- Allersdorf
- Jabing
- Heiligenbrunn
- Güttenbach
- Neuberg im Burgenland
- Deutsch Kaltenbrunn
Steiermark:
- Stattegg
- Thal
- Stiwoll
- Södingberg
- Mitterdorf an der Raab
- Unterrohr
- Hengsberg
- Kainach bei Voitsberg
- St. Martin am Wöllmißberg
- Proleb
- Rothenthurm
- St. Georgen ob Judenburg
Kärnten:
- Diex
- Zell
- St. Margareten im Rosental
- Micheldorf
- Fresach
- Stockenboi