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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Bürgermeister von Güttenbach und OENB-Gouverneur Martin Kocher.
In Güttenbach im Burgenland wurde der 66. Bankomat im Rahmen der bundesweiten Initiative zur Sicherstellung der Bargeldversorgung aufgestellt (im Bild links OeNB-Gouverneur Martin Kocher mit Leo Radakovits, Bürgermeister von Güttenbach).
Österreich
06/07/2026
In einem Jahr

66 neue Bankomaten in Österreich: „Mehr als 80.000 Menschen profitieren“

Ein Jahr ist es mittlerweile her, als die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) die Bargeldversorgung im ländlichen und in bisher unterversorgten Regionen wieder auf die Beine stellen wollte. Die Zwischenbilanz fällt positiv aus.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
2 Minuten Lesezeit(299 Wörter)
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Eine Initiative der Nationalbank sollte vor allem in ländlichen Regionen die Bargeldversorgung sicherstellen. Zwölf Monate ist es her, in Güttenbach (Bezirk Güssing, Burgenland) wurde nun das 66. Gerät im Rahmen der Initiative aufgestellt. Seit Juli 2025 hat man damit im Schnitt mehr als einen Bankomaten pro Woche installiert, „mehr als 80.000 Menschen […] profitieren bereits von einem verlässlichen, einfachen und barrierefreien Zugang zu Bargeld“, so die OeNB.

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Von neuen Geldautomaten profitiert auch die Wirtschaft

Mithilfe der Initiative möchte man in Österreich die Wahlfreiheit zwischen digitalen und analogen Zahlungsmitteln stärken und Versorgungslücken gezielt schließen. „Mit allen 66 bislang errichteten Geldautomaten wurden Gemeinden versorgt, in denen zuvor kein Bankomat verfügbar war“, heißt es weiter. Davon würden alle profitieren, stärkt die verbesserte Bargeldversorgung nicht nur die lokale Nahversorgung wie kleine Händler, Vereine, die Gastro und Dienstleister. Auch Haushalte sparen dadurch Zeit und Fahrtkosten. Vor der Installation des neuen Geräts mussten die Einwohner von Güttenbach etwa rund 4,4 Kilometer bis zum nächsten Automaten fahren, nun sind es im Schnitt 0,6 Kilometer.

Neuer Bankomat „Gewinn für unsere Gemeinde“

OeNB-Gouverneur Martin Kocher dazu: „Jeder neue Standort bedeutet kürzere Wege, mehr Komfort und eine stärkere lokale Versorgung. Ein einfacher und kostengünstiger Zugang zu Bargeld ist der Schlüssel zur Wahlfreiheit beim Bezahlen. Bargeld ist und bleibt unverzichtbar.“ Leo Radakovits, Bürgermeister von Güttenbach, sieht den neuen Bankomaten als „Gewinn für unsere Gemeinde“.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt mehrere Personen.
©Oesterreichische Nationalbank
Im Bild von links nach rechts freuen sich Martin Kocher (OeNB-Gouverneur), Leo Radakovits (Bürgermeister Güttenbach) und Matthias Schroth (OeNB, Direktor der Hauptabteilung Recht, Bargeld und Beteiligungen) über den neuen Geldautomaten in Güttenbach.

Bis Ende 2026 sollen 120 OeNB-Geldausgabegeräte stehen

Die Versorgung von Gemeinden durch Bankomaten soll übrigens fortgeführt und weiter ausgebaut werden. Ziel sind bis zu 120 OeNB-Geldausgabegeräte bis Ende 2026. Gleichzeitig haben sich auch die Banken in einer Vereinbarung mit dem Gemeindebund dazu bereiterklärt, ihre Standorte von Geldausgabegeräten abzusichern.

In diesen Gemeinden gibt es neue Geldausgabegeräte von der OeNB:

Niederösterreich:

  • Gaubitsch
  • Hohenruppersdorf
  • Ebenthal
  • Jedenspeigen
  • Rabensburg
  • Rauchenwarth
  • Hennersdorf
  • Regelsbrunn
  • Wofsthal
  • Neudorf
  • Hernstein
  • Natschbach-Loipersbach
  • Gutenstein
  • Wolfsgraben
  • Stössing
  • Neidling
  • Obritzberg
  • Wang
  • Zelking
  • Muckendorf-Wipfing
  • Weinzierl am Walde
  • Aggsbach-Markt
  • Raxendorf
  • Artstetten-Pöbring
  • Amaliendorf-Aalfang
  • Moorbad Harbach
  • Großdietmanns

Oberösterreich:

  • Oftering
  • Vichtenstein
  • Goldwörth
  • St. Oswald/Haslach
  • Edt bei Lambach
  • St. Willibald
  • Mühlheim/Inn
  • Überackern
  • Pfaffstätt

Tirol:

  • Pettnau
  • Strengen
  • Grins

Vorarlberg:

  • Bartholomäberg

Burgenland:

  • Loipersdorf-Kitzladen
  • Unterkohlstätten
  • Allersdorf
  • Jabing
  • Heiligenbrunn
  • Güttenbach
  • Neuberg im Burgenland
  • Deutsch Kaltenbrunn

Steiermark:

  • Stattegg
  • Thal
  • Stiwoll
  • Södingberg
  • Mitterdorf an der Raab
  • Unterrohr
  • Hengsberg
  • Kainach bei Voitsberg
  • St. Martin am Wöllmißberg
  • Proleb
  • Rothenthurm
  • St. Georgen ob Judenburg

Kärnten:

  • Diex
  • Zell
  • St. Margareten im Rosental
  • Micheldorf
  • Fresach
  • Stockenboi
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