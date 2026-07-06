Neue Pensionsart: Hunderte Österreicher lassen sich Geld neben Arbeit auszahlen

Seit 1. Jänner 2026 kann man in Österreich in Teilpension gehen. Dabei bekommt man neben der reduzierten Arbeit einen Teil der Pension ausbezahlt. Die neue Art des Teil-Ruhestands hat allerdings noch deutlich Luft nach oben.

Gleichzeitig schon in Pension sein und daneben arbeiten ist jetzt prinzipiell kein Novum in Österreich. Nennt sich: Zuverdienst zur Pension. Die Teilpension, die es seit 1. Jänner 2026 gibt, soll jedoch dafür sorgen, dass man sich trotz Ruhestandsbezugs diesen mit der Arbeit nebenher noch ein wenig aufbessern kann. Bei dieser reduziert man die Arbeit zum Teil und bekommt nebenbei entweder 25, 50 oder 75 Prozent der bis dahin „angesparten“ Pension ausgezahlt – je nachdem, um wie viel man die Arbeit reduziert hat. Alles zu Richtlinien und Voraussetzungen könnt ihr hier auf 5min.at nachlesen: Neu 2026: Dein Weg in die Teilpension – was du alles wissen musst.

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Teilpension startete stotternd

Wir haben bereits im März bei den großen Pensionsversicherern nachgefragt, wie die neue Pensionsart denn nun in Österreich performen würde und wie viele Menschen den Schritt in den teilweisen Ruhestand wagen. Damals zeigte sich, dass es noch kaum Anträge – ob zuerkannt oder noch offen – gab. Sie lagen im hohen zweistelligen Bereich. Mehr dazu auch hier: Kaum Anträge: Neue Teilpension legt Fehlstart hin.

Kaum Teilpensionen bei der BVAEB

Nach einem halben Jahr sieht das ganze schon besser es, es bleibt aber weiterhin noch viel Luft nach oben. So sind es bei der BVAEB – dem Versicherungsträger für öffentlich Bedienstete, Eisenbahnen und Bergbau – beispielsweise drei Anträge, die bereits durch sind, sechs weitere sind noch unerledigt, heißt es gegenüber 5 Minuten. Bei den drei bereits erledigten bekommen zwei der Betroffenen neben der Arbeit 25 Prozent und ein Betroffener 50 Prozent an Pension zusätzlich ausgezahlt.

13 Teilpensionsbezieher bei der SVS

Ähnlich mager sieht es bei der SVS – der Versicherung für Selbstständige – aus. Grundlegend gilt dort, dass man die neue Regelung nur dann in Anspruch nehmen kann und darf, wenn man neben dem Bezug der Selbstständigen-Pension auch eine unselbstständige Teilzeitbeschäftigung ausübt. Mit Stand Juni 2026 gibt es bei der SVS in dem Fall jedenfalls 13 Teilpensionsbezieher. Sieben davon bekommen 50 Prozent, sechs 75 Prozent der Pension ausgezahlt. Und: „In weiteren sechs Fällen wurde ein Antrag eingebracht, das Teilpensionsverfahren ist aber noch offen“, so die SVS auf Nachfrage von 5 Minuten.

Teilpension hat weiterhin mit Startschwierigkeiten zu kämpfen

Etwas rosiger sieht es dabei bei der PVA aus, wo mit Stand Ende Mai 2026 insgesamt 245 Anträge durchgegangen sind. Davon sind 202 Männer und 43 Frauen. Eine statistische Auswertung über die Aufteilung nach Prozenten wird von der PVA nicht erfasst. Während das neue Modell also weiterhin mit Startschwierigkeiten zu kämpfen hat, macht sich das dafür zuständige Sozialministerium noch keine Sorgen. „Die Teilpension ist ein neues Modell. Es braucht Zeit, bis sich ein neues Instrument etabliert“, heißt es dazu. Gleichzeitig würde man aber auch sehen, dass man noch intensiver darüber informieren müsse.