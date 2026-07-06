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Das Bild auf 5min.at zeigt eine Lagerhalle in Vollbrand.
Eine Lagerhalle in Wels (Oberösterreich) stand Montagmorgen in Vollbrand.
Wels
06/07/2026
Einsturzgefahr

Großeinsatz: Lagerhalle in Wels in Vollbrand

In Wels ist am frühen Montagmorgen eine Lagerhalle in Vollbrand geraten. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz, Teile des Gebäudes sind einsturzgefährdet, die Brandursache ist noch unklar.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)
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Eine Lagerhalle in Wels (Oberösterreich) stand Montagmorgen in Vollbrand. Am 6. Juli 2026 gegen 4 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Großbrand in einer Lagerhalle alarmiert. Die Löscharbeiten wurden von der Feuerwehr Wels sowie drei weiteren Feuerwehren durchgeführt.

Großbrand: Halle einsturzgefährdet

Teile der Halle sind einsturzgefährdet. Die Entladung der Halle sowie der Abbau loser Deckenteile werden durch einen Spezialbagger durchgeführt. Der Brandsachverständiger wurde verständigt. Die Brandursache und der Brandschaden sind nun Gegenstand der Ermittlungen.

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