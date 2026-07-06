Rätselhafter Fund am Bodensee: Polizei startet große Suchaktion

Ein herrenloses Paar Schuhe und Handtücher haben am Sonntagabend einen größeren Einsatz am Bodensee ausgelöst. Da ein Badeunfall zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, rückten Polizei, Wasserrettung und ein Hubschrauber aus.

Ein Polizeihubschrauber, mehrere Streifen und die Wasserrettung suchten am Sonntagabend nach einem möglichen Badeunfall am Bodensee. Die Suche verlief ohne Hinweise auf ein Unfallgeschehen.

Ein Polizeihubschrauber, mehrere Streifen und die Wasserrettung suchten am Sonntagabend nach einem möglichen Badeunfall am Bodensee. Die Suche verlief ohne Hinweise auf ein Unfallgeschehen.

Gegen 21.30 Uhr wurden der Polizei am Melanie-Badesteg in Lochau zurückgelassene Schuhe und Handtücher gemeldet. Weil unklar war, ob sich möglicherweise eine Person in einer Notlage befand, wurde umgehend eine Suchaktion eingeleitet.

Polizei, Hubschrauber und Wasserrettung im Einsatz

Der Uferbereich sowie das Gewässer wurden daraufhin umfassend abgesucht. Neben mehreren Polizeistreifen waren auch das Polizeiboot, der Polizeihubschrauber „Libelle“ sowie Einsatzkräfte der Wasserrettung an der Suche beteiligt. Die Suchaktion verlief jedoch ohne Hinweise auf einen Badeunfall oder eine verunglückte Person.

Polizei bittet um Hinweise

Um den Vorfall aufklären zu können, bittet die Polizei nun um Mithilfe. Wer Angaben zu den aufgefundenen Gegenständen oder möglichen Personen machen kann, wird ersucht, sich bei der Polizeidienststelle Hard-See zu melden.