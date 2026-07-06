Streit unter Nachbarn endet mit Cobra-Einsatz

In einer Mehrparteienwohnanlage in Bregenz kam es am Sonntagabend zu einem Polizeieinsatz. Ein 68-jähriger Mann soll nach einem Streit einen anderen Mann mit einer Pistole gefährlich bedroht haben.

Nach einem Nachbarschaftsstreit rückte das Einsatzkommando Cobra zu einer Wohnanlage in Bregenz aus. Der 68-jährige Verdächtige verhielt sich laut Polizei kooperativ.

Nach einem Nachbarschaftsstreit rückte das Einsatzkommando Cobra zu einer Wohnanlage in Bregenz aus. Der 68-jährige Verdächtige verhielt sich laut Polizei kooperativ.

Gegen 18.05 Uhr war es laut Polizei zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Verdächtigen, einem Mann und dessen Ehefrau gekommen. Danach ging der 68-Jährige in die Wohnung seiner Lebensgefährtin. Die anderen Beteiligten folgten ihm und wollten ihn erneut zur Rede stellen.

Cobra im Einsatz

Als der Mann die Wohnungstür öffnete, hielt er eine Schreckschusspistole in der Hand. Diese soll er mehrfach vor den anderen Personen repetiert haben. Der Lauf habe laut Angaben der Beteiligten jedoch durchgehend auf den Boden gezeigt. Die Personen verließen daraufhin den Eingangsbereich der Wohnung. Spezialkräfte des Einsatzkommandos Cobra konnten den 68-Jährigen wenig später antreffen. Er verhielt sich kooperativ und übergab die Schreckschusspistole samt Munition widerstandslos an die Polizei.

Waffenverbot bestand bereits

Gegen den Mann bestand bereits ein Waffenverbot. Er ging freiwillig zur Einvernahme mit auf die Polizeiinspektion Bregenz. Der 68-Jährige wird nun wegen mehrerer strafrechtlicher Delikte bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.