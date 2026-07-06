IKEA nimmt beliebten Klassiker aus dem Sortiment

Bei IKEA steht ein größerer Sortimentswechsel bevor. Ein langjähriger Bestseller ist nur noch für kurze Zeit erhältlich.

IKEA verabschiedet sich von einem langjährigen Klassiker und schafft Platz für eine neue Möbelserie.

IKEA verabschiedet sich von einem langjährigen Klassiker und schafft Platz für eine neue Möbelserie.

Auf seiner österreichischen Website kündigt IKEA an, dass die MALM-Kommoden und MALM-Bettgestelle ab Juli 2026 aus dem Sortiment genommen werden. Hintergrund ist die Einführung einer neuen Serie. „Wir machen Platz für Neues!“, heißt es dazu auf der Website.

Seit Jahren ein Bestseller

Die MALM-Serie gehört seit vielen Jahren zu den bekanntesten Möbelreihen von IKEA. Charakteristisch sind die schlichten Linien und das skandinavische Design. Zum Sortiment zählen unter anderem Kommoden, Bettgestelle, Nachttische, Schminktische und Schreibtische.

Nur noch solange der Vorrat reicht

Nicht die gesamte MALM-Serie verschwindet sofort, betroffen sind laut IKEA vor allem die Kommoden und Bettgestelle. Diese werden nur noch verkauft, solange der Lagerbestand reicht. Wer sich eines der Möbelstücke sichern möchte, sollte daher nicht mehr allzu lange warten. Hier seht ihr, um welches Stück es sich genau handelt.