Feuer im Paradies: Schwere Brände bedrohen Urlauber-Hotspots

Dichte Rauchwolken, Evakuierungen und Hitze über 40 Grad: Gleich mehrere Waldbrände halten derzeit den Mittelmeerraum in Atem. Besonders betroffen sind beliebte Urlaubsregionen in Griechenland, Spanien, Frankreich und Portugal.

In Griechenland spitzt sich die Lage weiter zu: Nahe der Touristenmetropole Thessaloniki brannten eine Recyclinganlage und eine Textilfabrik. Die Flammen rückten bis zu Wohnhäusern vor, die Behörden ließen bereits mehrere Gebiete vorsorglich räumen. Auch rund um Athen und auf Kreta gilt wegen extremer Trockenheit zweithöchste Waldbrand-Warnstufe.

Urlauberregionen in Gefahr

Auch Spanien, Portugal und Frankreich stehen unter Druck. Für sechs portugiesische Regionen gilt wegen Temperaturen von über 40 Grad Hitzewarnung. Nahe der spanischen Ferienregion Costa Brava zerstörte ein Waldbrand 2.200 Hektar Vegetation in einem Naturschutzgebiet. Die Behörden warnen: Hitze und Wind könnten weitere Brände begünstigen.

600 Feuerwehrleute im Einsatz

In den französischen Pyrenäen standen rund 1.000 Hektar in Flammen. Das Feuer war nahe Trévillach an der Grenze zu Spanien ausgebrochen. 600 Feuerwehrleute sowie mehrere Löschflugzeuge versuchten, den Brand westlich von Perpignan unter Kontrolle zu bringen. Ein weiterer Waldbrand verwüstete 300 Hektar im Südosten Frankreichs.