Unfall befürchtet: Österreicherin seit Mitte Juni vermisst

Seit Mitte Juni wird eine 52-jährige Österreicherin vermisst. Die in Tirol wohnhafte Frau dürfte sich zuletzt in Oberösterreich aufgehalten haben. Ein Unfall wird befürchtet.

Seit Mitte Juni 2026 ist eine 52-jährige Österreicherin abgängig. Die Polizei bittet um Hinweise.

Seit Mitte Juni 2026 ist eine 52-jährige Österreicherin abgängig. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bereits seit Mitte Juni 2026 wird eine 52-jährige Österreicherin vermisst. Die in Tirol wohnhafte Frau dürfte sich zuletzt in Oberösterreich aufgehalten haben, wie die Polizei am Montag mitteilt. Die Suche läuft auf Hochtouren.

Unfall befürchtet: 52-Jährige seit Mitte Juni abgängig

Nach Angaben der Polizei wird ein Unfall befürchtet. Das Landeskriminalamt Tirol hat eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet und ersucht die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten. Sachdienliche Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Tirol unter der Telefonnummer 059133/703333 entgegen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.07.2026 um 21:18 Uhr aktualisiert