Österreich-Wetter: Sonniger Dienstag mit bis zu 32 Grad

Der Dienstag bringt in Österreich zunächst sonniges Sommerwetter. Im Tagesverlauf nehmen die Wolken zu, vereinzelt sind leichte Regenschauer möglich. Mit 25 bis 32 Grad bleibt es verbreitet sommerlich warm.

Der Dienstag beginnt in weiten Teilen Österreichs mit viel Sonnenschein. Neben einzelnen dünnen Schleierwolken zeigt sich zunächst häufig die Sonne. Im Laufe des Tages bilden sich jedoch vermehrt Quellwolken. Gleichzeitig ziehen von Nordwesten her dichte Wolkenfelder auf. Vereinzelt sind dabei leichte Regenschauer möglich, im Süden des Landes steigt am Nachmittag die Schauerneigung etwas an. Während es im Süden überwiegend windschwach bleibt, weht in den übrigen Landesteilen ein lebhafter, in exponierten Lagen auch kräftiger Westwind. Die Temperaturen erreichen sommerliche Höchstwerte zwischen 25 und 32 Grad.