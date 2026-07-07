Leichter Anstieg: Das sind die neuen Tankpreise in Slowenien

Preissprung an den Zapfsäulen: Tanken in Slowenien bleibt trotz der jüngsten Preiserhöhungen weiterhin günstiger als in Österreich.

Seit dem Ausbruch des Nahost-Konflikts Ende Februar sind die internationalen Ölpreise ein Dauerthema, das vor allem in Österreich im Frühjahr heftige Wellen schlug. Da hierzulande unzählige Pendler auf das Auto angewiesen sind, reißen die hohen Treibstoffkosten teilweise tiefe Löcher in die Haushaltskassen. Das gilt selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sich das Preisniveau in den vergangenen Wochen ein wenig stabilisiert hat.

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Neuer Preis immer am Dienstag

Wie schlagartig sich die Preise an den Ländergrenzen ändern, zeigt sich deutlich beim Blick auf das Nachbarland Slowenien. Dort greift ein anderes System als in Österreich, da die Regierung die Treibstoffpreise abseits der Autobahnen streng reguliert und jeweils für eine Woche fixiert. Auch für die kommenden sieben Tage stehen die Tarife im Nachbarland bereits fest und treten ab dem heutigen Dienstag in Kraft.

Diesel und Benzin teurer

Dabei steigt der Preis für Benzin um 2,4 Cent auf 1,561 Euro pro Liter an. Auch Diesel verteuert sich um 3,5 Cent und pendelt sich bei einem Wert von 1,64 Euro pro Liter ein. Damit nähert sich der slowenische Dieselpreis weiterhin dem österreichischen Niveau an. Zum Vergleich liegen die Durchschnittswerte an Tankstellen im österreichischen Villach für Diesel aktuell bei 1,717 Euro pro Liter und für Benzin bei 1,707 Euro pro Liter.

Kraftstoffpreise im Vergleich