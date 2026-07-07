Tragödie: LKW-Lenker beim Abladen von Steinplatten erschlagen

Am Montagnachmittag wurde ein 60-jähriger Mann von tonnenschweren Steinplatten getroffen. Er erlitt tödliche Verletzungen.

Gestern Nachmittag wurde ein Mann in Leibnitz während der Arbeit von Steinplatten getroffen und verstarb.

Gestern Nachmittag wurde ein Mann in Leibnitz während der Arbeit von Steinplatten getroffen und verstarb.

Gegen 17 Uhr stellte ein 60-jähriger LKW-Lenker in Wolfsberg im Schwarzautal (Bezirk Leibnitz) Natursteinplatten zu. Im Zuge des Abladens löste der Mann die Spanngurte der Ladefläche seines LKW. Dann kam es zu dem tragischen Unglück.

Jede Hilfe kam zu spät

„Aus bislang ungeklärter Ursache kippten die tonnenschweren Natursteinplatten von der Ladefläche und trafen den 60-Jährigen im Bereich des Brustkorbes. Trotz notfallmedizinischer Erstversorgung durch einen Notarzt verstarb der Mann noch an der Unfallstelle“, teilt die Landespolizeidirektion Steiermark mit.