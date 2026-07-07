Gelsen-Alarm: In Österreich droht massive Stechmücken-Invasion

Unsere Wohnungen und Häuser stehen vor dem ersten großen Gelsen-Ansturm im heurigen Jahr. Millionen Blutsauger schlüpfen derzeit und machen sich auf den Weg zu uns, so ein Insekten-Experte zu 5 Minuten.

Die Hitze der vergangenen Wochen hat „die heimischen Gelsenbestände gebremst“, so der niederösterreichische „Gelsenpapst“ Bernhard Seidel im Gespräch mit 5 Minuten. Doch die starken Regenfälle an den beiden letzten Juni-Tagen brachten einen „Entwicklungsschub“ für die Eier und Larven der Blutsauger in unserem Land.

Wann es losgehen würde

Rund zehn Tage benötigt eine Gelse vom Ei bis zur erwachsenen Mücke, erklärt Seidel. Das heißt: Ab dem kommenden Wochenende (11./12. Juli) könnte „etwas losgehen“, so der renommierte Ökologe. Besonders unerfreulich für unsere Nachtruhe: „Einzelne Arten stellen ihr Wirtsspektrum von Vogelfauna im Freiland auf Menschen und Haustiere um“, warnt Seidel.

„Rechnerisch gigantische Menge“

Durch die aktuellen Wetterbegünstigungen (zuerst Regen, danach anhaltend warme Temperaturen) wächst nun österreichweit vom Bodensee bis zum Wörthersee und Neusiedler See eine „rechnerisch gigantische Menge von Individuen“ heran. Es gehe dabei um zig Millionen Exemplare.