Hardstyle Buamz am Electric Love: „Es ist ein Pflichttermin“

Paul Kocian, Stefan Schönberger, aus dem Weinviertl (Niederösterreich), und Michi Ban, aus Kärnten (wohnhaft in Wien), alias die Hardstyle Buamz haben in den vergangenen Jahren geschafft, wovon viele träumen: Die drei Produzenten vereinen Après-Ski, Blasmusik und harte elektronischen Beats. Diese Woche spielen sie spielen wieder auf der „Hard Dance Valley Stage“ beim Electric Love Festival 2026. Im exklusiven Interview mit 5 Minuten verraten die Hardstyle Buamz, wie eine Grillparty ihr Leben veränderte, wer im Studio das Sagen hat und welchen Kult-Song sie noch unbedingt in ein Hardstyle-Gewand stecken wollen.

Hardstyle Buamz: „Absolute Gänsehaut-Momente“

Wie kam es damals zu der Idee, Hardstyle ausgerechnet mit Volksmusik und Après-Ski-Schlagern zu kreuzen? Was war der allererste Track in diesem Stil?

Unser Ziel war von Anfang an, einen eigenen österreichischen Hardstyle-Sound zu erschaffen und österreichischen Hardstyle auf der internationalen Landkarte zu platzieren. Wir waren damals alle drei bereits als Solo-Produzenten unterwegs und standen gemeinsam bei Pauls Label Hard Music Records unter Vertrag. Irgendwann wurde uns klar, dass wir ein echtes Alleinstellungsmerkmal brauchen. Bei einer Grillparty ist dann die Idee zu den Hardstyle Buamz entstanden – und der Rest ist Geschichte. Die ersten Remixe in diesem Stil waren „Ski Twist“ von Hansi Hinterseer und „Einen Jodler hör i gern“ von Franz Lang. Am meisten Aufmerksamkeit haben aber bis heute unsere Remixe von „Awarakadawara“ und dem „Radetzky-Marsch“ bekommen. Genau solche Kombinationen aus österreichischer Musiktradition und Hardstyle machen unseren Sound aus.

Wer von euch ist im Studio der kreative Kopf und wer sorgt auf der Bühne für Eskalation?

Zum Glück sind wir alle drei Produzenten – und jeder bringt seine eigenen Stärken mit. Michi ist unser Spezialist für Umtata-Scheiben, verrückte Ideen und Tracks mit Augenzwinkern. Paul hat ein besonderes Gespür für Blasmusik, orchestrale Elemente und diese ganz großen, epischen Gänsehautmomente. Stefan ist unser Melodie- und Sounddesign-Genie und sorgt dafür, dass die Songs ihren unverwechselbaren Charakter bekommen. Auf der Bühne übernimmt Michi als Frontmann das Mikrofon und führt durchs Set. Stefan und Paul sind die DJs und gemeinsam sorgen wir bei den Highlights für die volle Eskalation. Genau dieses Zusammenspiel macht unsere Shows aus.

Welche drei Dinge dürfen für euch bei einem Festival auf keinen Fall fehlen?

Ein starkes Motto, eine Crowd mit Vollgas-Mentalität und ein Soundsystem, das ordentlich Druck macht. Wenn diese drei Dinge zusammenkommen, steht einer unvergesslichen Party nichts mehr im Weg.

Ihr steht dieses Jahr wieder am Salzburgring auf der Bühne. Wenn ihr die Stimmung auf der Hard Dance Valley Stage in ein paar Worten beschreiben müsstet – welche wären das?

Absolute Gänsehaut-Momente: perfekter Sound, eine unglaubliche Atmosphäre und eine Crowd, die von der ersten bis zur letzten Minute alles gibt. Die Hard Dance Valley Stage ist wohl die größte Hardstyle-Bühne Österreichs – ein echtes Highlight und für uns jedes Jahr ein absoluter Pflichttermin.

Auf dem ELF spielen dieses Jahr auch internationale Giganten wie Armin van Buuren und die Swedish House Mafia. Mit wem würdet ihr nach eurem Set am liebsten ein Bier an der Bar trinken?

Natürlich würden wir mit allen großen Acts gerne ein Bier trinken. Nach unserem eigenen Auftritt verbringen wir den Moment aber am liebsten mit unserer Familie und unseren Freunden – gemeinsam anzustoßen und den Abend Revue passieren zu lassen, gehört für uns einfach dazu.

Welchen österreichischen Kult-Song wollt ihr unbedingt noch in ein Hardstyle-Gewand stecken?