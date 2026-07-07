Österreicher haben beliebtes „Brickerl“ fast aufgegessen

Seit das "Brickerl" sein Comeback gefeiert hat, haben sich die Österreicher regelrecht darauf gestürzt. Nun heißt es, dass das beliebte Eis derzeit nahezu aufgekauft wurde. Eskimo bemüht sich um Nachschub.

Seit dem Jahr 1973 war das „Brickerl“ ein fixer Bestandteil im Eskimo-Sortiment. Dann kam 2025 das Ende – für viele eine überraschende Entscheidung. Als Grund nannte Eskimo damals eine geänderte Nachfrage, sowie zu wenig Platz in den Gefriertruhen. Groß war die Freude dann Anfang diesen Jahres, als es hieß: Das „Brickerl“ feiert sein Comeback. Die Österreicher schienen sich regelrecht darauf gestürzt zu haben.

Brickerl: Hitzewelle hat Nachfrage hochschnellen lassen

Medienberichten zufolge sei die Planmenge quasi aufgegessen. Eskimo sei aber bemüht, schnellstmöglichen Nachschub zu schaffen, wie das Unternehmen mitteilte. Grund dafür sei die aktuelle Hitzewelle, denn diese hat die Nachfrage hochgetrieben. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, alle Verkaufsstellen bestmöglich zu versorgen“, sagte Andrea Huber-Schallmeiner, Geschäftsführerin der Eskimo-Muttergesellschaft The Magnum Ice Cream Company (TMICC) Austria, heißt es in der Kleinen Zeitung. Eine neue Lieferung soll über den Sommer nach Österreich kommen. Wie es weiter heißt, soll das Eis weiterhin in Österreich im Handel erhältlich sein – auch nächstes Jahr.

Österreich: Auch Twinni und Jolly sind sehr beliebt

Das Eis soll derzeit noch in größeren Packungen in Supermärkten zu kaufen sein, doch die Ruhen nahe den Kassen sollen aber bereits leergeräumt sein. Doch nicht nur das „Brickerl“ erfreut sich großer Beliebtheit, auch Twinni, Jolly, Magnum Mandel und Cornetto Classico sind sehr gefragt. Auch hier soll das Angebot derzeit beschränkt sein.

„Brickerl“ sehr beliebt in Österreich

Nach dem Aus im Jahr 2025 folgte eine Welle der Enttäuschung. Als bekannt wurde, dass das Eis endgültig verschwindet, startete der gebürtige Salzburger Theo Kämmerer die „Rettet das Brickerl!“-Petition. Tausende Fans schlossen sich an und machten klar, dass ein Sommer ohne Brickerl keine Option ist. Das blieb auch von Eskimo nicht unbemerkt. Sogleich wurde an einem Comeback gearbeitet und das mit Erfolg. Denn seit Februar 2026 war das beliebte Eis wieder erhältlich.