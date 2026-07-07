Ausgebüxt: Trächtige Kuh legte Frühverkehr in Freistadt lahm

Im oberösterreichischen Bezirk Freistadt wurde es am Dienstag schon vor Sonnenaufgang ungewöhnlich lebhaft: Eine trächtige Kuh büxte aus und sorgte auf mehreren Straßen für einen längeren Einsatz.

Noch bevor viele den ersten Kaffee in der Hand hatten, war im Bereich Galgenau bereits ordentlich Bewegung drin. Am Dientag, 7. Juli 2026, wurden Polizeistreifen gegen 4.40 Uhr zu einer entlaufenen Kuh alarmiert. Das trächtige Tier ist einem 49-jährigen Landwirt aus dem Bezirk Freistadt entkommen. Danach nahm die Kuh nicht etwa den gemütlichen Weg zurück auf die Weide, sondern lief auf die Böhmerwald Straße.

Straßen gesperrt

Von dort ging es weiter auf die Leonfeldener Straße bis in das Stadtgebiet von Freistadt. Weil zu dieser Zeit bereits starker Verkehr herrschte, mussten die Einsatzkräfte rasch handeln. Betroffene Straßenabschnitte wurden zeitweise gesperrt. So sollte verhindert werden, dass die tierische Ausreißerin zur Gefahr für sich selbst oder andere wird.

Nicht zu stoppen

Die Einsatzkräfte versuchten, die Kuh von der Fahrbahn abzudrängen. Ganz so einfach war das aber nicht. Mehrere Einfangversuche scheiterten zunächst, nachdem das Tier einen Weidezaun durchbrochen hatte. Die Kuh zeigte damit ziemlich deutlich: Heimgehen stand vorerst nicht auf ihrem Plan. Schließlich gelang es den Einsatzkräften, das Tier auf ein Firmengelände zu treiben. Dort wurde die Kuh in einer Halle eingeschlossen. Auch die Tierrettung Freistadt und ein Tierarzt wurden beigezogen. „Nach der Verabreichung eines Beruhigungsmittels konnte das Tier auf einen Anhänger verladen und gegen 6.30 Uhr abtransportiert werden“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Oberösterreich abschließend.