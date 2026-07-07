Ferienbeginn: Hier musst du in Österreich mit dichtem Reiseverkehr rechnen

Mit dem Ferienbeginn in Oberösterreich, Salzburg, Kärnten, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg sowie in vier deutschen Bundesländern und Teilen der Niederlande wird der Reiseverkehr am kommenden Wochenende zunehmen.

In weiteren österreichischen Bundesländern beginnen mit dieser Woche auch die Ferien, doch das sorgt auch für ein hohes Verkehrsaufkommen.

In weiteren österreichischen Bundesländern beginnen mit dieser Woche auch die Ferien, doch das sorgt auch für ein hohes Verkehrsaufkommen.

Am Wochenende rollt nun mit dem Ferienbeginn in West- und Südösterreich mehr Verkehr an. Auch in den restlichen Bundesländern jetzt die lang ersehnten Sommerferien – damit erhöht sich aber auch das Verkehrsaufkommen auf den Straßen. Was du jetzt wissen musst, erfährst du hier

Österreich: Urlauberverkehr nimmt zu

„Der steigende Urlaubsverkehr führt auf den wichtigsten Verkehrsachsen in West- und Südösterreich zu dichtem Verkehr und zeitweisen Überlastungen. Von Woche zu Woche wird das Verkehrsaufkommen kontinuierlich zunehmen“, wissen die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen.

Hier wird die stärkste Verkehrsbelastung erwartet

Die stärkste Verkehrsbelastung wird bereits am Freitagnachmittag und Samstagvormittag auf der West Autobahn (A1), Tauern Autobahn (A10), Inntal Autobahn (A12), Brenner Autobahn (A13), Fernpass Straße (B179) und Karawanken Autobahn (A11) erwartet. Auch an den Grenzübergängen Walserberg, Kufstein/Kiefersfelden und vor dem Karawankentunnel sind längere Verzögerungen einzuplanen. Zusätzliche Behinderungen verursacht die Baustelle auf der Brenner Autobahn (A13) vor der Luegbrücke.

Staupotenzial in Österreich: A1, West Autobahn: vor dem Grenzübergang Walserberg

A2, Süd Autobahn: vor der Baustelle Tunnelkette Pack

A9, Pyhrn Autobahn: vor den Mautstellen sowie dem Grenzübergang Spielfeld

A10, Tauern Autobahn: vor der Mautstelle St. Michael und den Tunnelbereichen

A11, Karawanken Autobahn: vor dem Karawankentunnel

B179, Fernpass Straße: Fernpassstrecke im gesamten Verlauf

A12, Inntal Autobahn: vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden und dem Baustellenbereich Wörgl-West – Kramsach

A13, Brenner Autobahn: im gesamten Verlauf, speziell vor der Mautstelle Schönberg und der Baustelle Luegbrücke

Sommerferien: Abfahrts- und Durchfahrtssperren

Auch heuer wurden an den verkehrsreichsten Tagen des Jahres wieder Abfahrtssperren für den Transitverkehr verordnet. Diese gelten während der Sommerferien durchgehend von 11. Juli bis 13. September 2026. Durch diese Maßnahme soll Ausweichverkehr verhindert und die entlang der A10 liegenden Gemeinden entlastet werden. Betroffen sind zahlreiche Anschlussstellen zwischen Puch-Urstein und Zederhaus auf der Tauern Autobahn (A10). Abfahrten sind nur erlaubt, wenn das Fahrtziel in Österreich liegt. Zusätzlich treten Durchfahrtssperren in Anif, Grödig, Elsbethen, Großgmain, Wals-Siezenheim und der Stadt Salzburg in Kraft.

Verkehrsmaßnahmen in Tirol

In Tirol sind Fahrverbote in den Bezirken Innsbruck/Innsbruck Land, Kufstein, Imst und Reutte gegen den Ausweichverkehr im niederrangigen Straßennetz bereits aktiv. Mit dieser Maßnahme soll massivem Ausweichverkehr bei Staus auf den Hauptverbindungen entgegengewirkt werden. Die Fahrverbote betreffen alle Kraftfahrzeuge, die sich auf der Durchreise befinden (ausgenommen Ziel-, Quell- und Anrainerverkehr) und gelten an Samstagen, Sonn- und Feiertagen jeweils von 7 bis 19 Uhr.

Wichtiger Hinweis des ÖAMTC: Der ÖAMTC weist darauf hin, dass zahlreiche Navigationssysteme temporäre Abfahrts- und Durchfahrtssperren nur teilweise oder gar nicht berücksichtigen. Reisende sollten daher die aktuellen Verkehrsinformationen sowie die Beschilderung vor Ort beachten.

Stauflieger und -berater im Einsatz

Der ADAC-Stauflieger Robert Sandler ist mit seinem Team ab dem kommenden Wochenende bis etwa Mitte September über den wichtigsten Reiserouten im süddeutschen Raum und im Grenzgebiet zu Österreich im Einsatz. Aus der Luft werden Stauentwicklungen frühzeitig erkannt und an die Verkehrsredaktionen weitergegeben. Zudem wird an besonders verkehrsstarken Wochenenden, wie etwa zum Ferienbeginn in Bayern Anfang August, ein ÖAMTC Stauberater auf der Tauern Autobahn (A10) zwischen Walserberg und St. Michael im Lungau unterwegs sein. Der Stauberater beobachtet das Verkehrsgeschehen direkt vor Ort und leistet bei kleineren Pannen Hilfe, organisiert rasch Unterstützung für liegengebliebene Fahrzeuge und steht Reisenden als Ansprechpartner zur Verfügung, heißt es in einer Aussendung.

Electric Love Festival am Salzburgring

Von Donnerstag, 9. Juli, bis Samstag, 11. Juli, findet am Salzburgring das Electric Love Festival statt. Die meisten Besucher reisen über die West Autobahn (A1) – Abfahrt Thalgau und die Enzersberg Landesstraße (L117) oder über die Wolfgangsee Straße (B158) an. Die Anreise am Mittwoch und Donnerstag sowie insbesondere die Abreise am Sonntag werden voraussichtlich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führen, wird mitgeteilt.

Helene Fischer-Konzert in Wien

In Wien sorgt am Samstagabend das Konzert von „Helene Fischer“ im Ernst-Happel-Stadion für zusätzliches Verkehrsaufkommen. Das Konzert im Rahmen der „360° Stadion Tour 2026“ beginnt um 19.30 Uhr und wird rund 50.000 bis 55.000 Besucher ins Ernst-Happel-Stadion bringen. Staus und längere Verzögerungen sind vor allem ab dem späteren Nachmittag bis kurz vor Konzertbeginn auf der Südosttangente (A23), insbesondere vor dem Knoten Prater und der Abfahrt Handelskai, auf der Ostautobahn (A4) vor dem Knoten Prater sowie im untergeordneten Straßennetz rund um das Ernst-Happel-Stadion zu erwarten. Betroffen sind unter anderem Schüttelstraße, Handelskai, Meiereistraße, Vorgartenstraße, Stadionallee und Trabrennstraße. Der ARBÖ empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, insbesondere mit der U-Bahn-Linie U2 bis Stadion sowie über die S-Bahn- und U-Bahn-Verbindungen zum Praterstern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.07.2026 um 09:46 Uhr aktualisiert