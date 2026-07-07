25-Jähriger Lenker stirbt nach Frontal-Crash mit LKW

Heute Früh kollidierten ein LKW und ein Auto in Mattersburg auf einer Schnellstraße miteinander. Der Autofahrer erlitt tödliche Verletzungen.

Auf der Mattersburger Schnellstraße (S4) kam es heute Früh zu einem Unfall beim Knoten Mattersburg. Wie die Landespolizeidirektion Burgenland auf Nachfrage von 5 Minuten informierte, ist ein Auto mit einem LKW frontal kollidiert.

Zwei weitere Personen verletzt

Für den 25-Jährigen Autofahrer kam jede Hilfe zu spät, er ist verstorben. Der LKW-Fahrer (44) wurde leicht verletzt. Zwei weitere Autos waren auch noch in den Unfall verwickelt. Eine Autofahrerin (25) wurde leicht verletzt. Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort. Wie es zu dem Unfall kam ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.