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Symbolfoto von 5min.at: Polizei verhaftet einen Mann.
Nachdem die Leiche einer Frau in Niederösterreich eingemauert in einem Wohnhaus aufgefunden wurde, kam es nun zu einer Festnahme.
Münchendorf/Niederösterreich
07/07/2026
Verweste Leiche

Tote Pensionistin eingemauert: Jetzt wurde Sohn festgenommen

Anfang Juni kam es in Niederösterreich zu einem erschreckenden Fund. Eine tote Frau wurde eingemauert in einem Wohnhaus aufgenommen. Jetzt kam es zu einer Festnahme in dem Fall.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(159 Wörter)
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Mehr als erschreckend war es, als am 3. Juni 2026 Einsatzkräfte die Leiche einer Pensionistin in einem Wohnhaus in Münchendorf (Bezirk Mödling) entdeckt wurde. Sie war in einer Mauer. Seitdem liefen die Ermittlungen.

Grausiger Fund in Niederösterreich

Es kam aufgrund von Angehörigen, die Alarm schlugen zu einem Tür-Notöffnungseinsatz, dann entdeckten die Einsatzkräfte eine verweste Leiche. Eine Obduktion wurde angeordnet, die Frau wäre bereits um die 100 Jahre alt gewesen. Die Ermittlungen liefen in alle Richtungen. Auch ein möglicher Sozialleistungsbetrug stand im Raum. Die Frau könnte vor Jahren gestorben, der Tod aber nicht gemeldet worden sein, um weiterhin Pension zu beziehen. Der Sohn der Frau stand bereits im Fokus der Ermittlungen.

Sohn in Dubai festgenommen

Wie Medien berichten, wurde der Sohn (57) nun festgenommen – und zwar in Dubai. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Wien gegenüber „Heute“. Es wurde bereits ein Auslieferungsantrag nach Dubai gestellt.

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