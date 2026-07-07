Todesdrohungen per SMS lösen Cobra-Einsatz aus: Mann festgenommen

Weil ein Mann mehrere Personen per SMS mit dem Tod bedroht haben soll, wurde er vorläufig festgenommen.

Ein Mann soll in Niederösterreich per Nachricht mehrere Personen mit dem Tod bedroht haben.

Ein Mann soll in Niederösterreich per Nachricht mehrere Personen mit dem Tod bedroht haben.

Ein 40-jähriger slowakischer Bauarbeiter erstattete am 6. Juli 2026 Anzeige auf der Polizeiinspektion Himberg. Er und mehrere seiner Landsleute seien von einem 43-jährigen österreichischen Arbeitskollegen über Textnachrichten schwer beschimpft und mit dem Tod bedroht worden, teilt die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.

Fotos mit Sturmgewehren

Um den Drohungen Nachdruck zu verleihen, übermittelte der Mann auch das Foto eines geöffneten Waffenschranks, in dem mehrere Sturmgewehre zu sehen waren, heißt es weiter. Aufgrund der potenziellen Gefährdungslage wurde der 43-Jährige noch am selben Tag gegen 16.55 Uhr an seiner Wohnadresse im Bezirk Bruck an der Leitha durch Kräfte des Einsatzkommandos Cobra vorläufig festgenommen. Waffen konnten bei einer Durchsuchung nicht aufgefunden werden, wird mitgeteilt.

Mann zeigte sich geständig

Bei der anschließenden Einvernahme zeigte sich der Mann geständig, die Nachrichten verfasst zu haben. Das Foto des Waffenschranks habe er jedoch aus dem Internet heruntergeladen und er besitze keine Waffen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde er in die dortige Justizanstalt eingeliefert, wird abschließend betont.