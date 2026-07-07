In den Dolomiten: Seit Tagen vermisstes Ehepaar lebend aufgefunden

Die tagelange und intensive Suche nach einem vermissten Ehepaar aus Italien hat ein glückliches Ende gefunden. Die beiden Urlauber, die seit vergangenem Donnerstag im Berggebiet als verschollen galten, konnten von der Bergrettung lebend gerettet werden.

Anspruchsvolle Bergung per Hubschrauber

Das Paar war im Grenzgebiet zwischen den Regionen Friaul-Julisch Venetien und Venetien vom Weg abgekommen. Einsatzkräfte entdeckten die Vermissten schließlich in sehr unwegsamen und steilen Gelände direkt an der Landesgrenze zwischen den Provinzen Pordenone und Belluno. Aufgrund der schweren Zugänglichkeit der Fundstelle gestaltete sich die Rettungsaktion als anspruchsvoll, die Bergung musste daher mithilfe eines Hubschraubers durchgeführt werden, wie „Südtirol News“ berichtet.

Erschöpft aber unverletzt

Nach mehreren Tagen in den Bergen zeigte sich das Ehepaar bei seiner Rettung erschöpft und entkräftet, haben die Tage der Ungewissheit aber unverletzt überstanden. Der Vermisstenfall hatte den Rettungskräften in den vergangenen Tagen Sorgen bereitet. Das letzte Lebenszeichen der Urlauber stammte vom späten Donnerstagnachmittag. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich ihre Mobiltelefone im Bereich einer Funkzelle in der Gemeinde Domegge eingeloggt, bevor der Kontakt abriss. Warum es dem Ehepaar in der Folgezeit nicht mehr möglich war, selbstständig einen Notruf abzusetzen, ist derzeit noch unklar. Die großflächige Suchaktion war initiiert worden, nachdem die beiden nicht an ihrem Arbeitsplatz erschienen waren.