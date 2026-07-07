Bis zu 33,9 Grad: Wo es in Österreich heute besonders heiß war

Besonders heiß war es dabei am Dienstag vor allem im Süden des Landes. Spitzenreiter Ferlach aus Kärnten verzeichnete (Stand 17.30 Uhr) laut GeoSphere Austria immerhin 33,9 Grad. Dahinter folgen mit Bad Radkersburg (33,2 Grad) und Güssing (33,1 Grad) Orte aus der Südoststeiermark und aus dem Süden des Burgenlands. Dahinter folgen in den Top 10 hauptsächlich Orte aus Kärnten oder der Steiermark – mit einer Ausnahme: In Feldkirch in Vorarlberg stieg das Thermometer auf 32,6 Grad an. Damit landete die Gemeinde im Westen Österreichs auf Platz 9. In der folgenden Infobox findet ihr die Top 10 der wärmsten Orte Österreichs am Dienstag, 7. Juli 2026.

So warm war es in Österreich am Dienstag, 7. Juli 2026: Ferlach (Kärnten): 33,9 Grad

(Kärnten): 33,9 Grad Bad Radkersburg (Steiermark): 33,2 Grad

(Steiermark): 33,2 Grad Güssing (Burgenland): 33,1 Grad

(Burgenland): 33,1 Grad Leibnitz-Wagna (Steiermark): 32,9 Grad

(Steiermark): 32,9 Grad St. Andrä im Lavanttal (Kärnten): 32,8 Grad

(Kärnten): 32,8 Grad Fürstenfeld (Steiermark): 32,8 Grad

(Steiermark): 32,8 Grad Dellach im Drautal (Kärnten): 32,8 Grad

(Kärnten): 32,8 Grad Pörtschach (Kärnten): 32,8 Grad

(Kärnten): 32,8 Grad Feldkirch (Vorarlberg): 32,6 Grad

(Vorarlberg): 32,6 Grad Deutschlandsberg (Steiermark): 32,5 Grad

40er-Marke im Juni geknackt, jetzt ein Stück weit weg

Von den Temperaturen, die man in Österreich vor allem in den beiden Vorwochen erreicht hat, ist man damit allerdings noch ein ganzes Stück weit weg. Da wurde immerhin auch eine Marke geknackt, die es so im Juni hierzulande noch nicht gegeben hat. Alles dazu auch hier: 40,1 Grad! Österreich knackt den nächsten Juni-Rekord. Allzu viel fehlte damals auf den Rekord seit Messbeginn von 40,5 Grad nicht mehr.

Bis zu 33 Grad am Wochenende

Dieser, so viel schon vorweg, wird allerdings auch die kommenden Hitzetage überstehen. Am Mittwoch werden die Temperaturen nämlich sowieso noch einmal einen Schritt zurück machen, die Tageshöchstwerte liegen da bei 29 Grad. Richtung Wochenende wird es dann aber noch einmal wärmer. Der Donnerstag bringt Höchstwerte von bis zu 31 Grad, von Freitag bis Sonntag erwarten uns jeweils bis zu 33 Grad.