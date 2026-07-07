Polit-Paukenschlag: Nico Marchetti tritt als ÖVP-Generalsekretär zurück

Mit Sommerbeginn gibt es bei der ÖVP einen politischen Paukenschlag zu verzeichnen. Nico Marchetti, seines Zeichens Generalsekretär, legt sein Amt zurück. Das berichtet die Volkspartei nun in einer Aussendung.

In dieser Aussendung schreibt die ÖVP von „personellen Veränderungen“ mit Sommerbeginn. Mit Ende Juli wird Marchetti seine Funktion als Generalsekretär zurücklegen. Dieser bezeichnet sich selbst als „durchaus untypischer Generalsekretär“, der sich in den Dienst seiner Partei gestellt habe. Und weiter: „Die letzten Jahre war ich allerdings ausschließlich Berufspolitiker und ich verspüre den großen Wunsch, mir ein zweites Standbein neben der Politik aufzubauen. Daher habe ich entschieden, dass es ein guter Zeitpunkt ist, meine Funktion des Generalsekretärs mit Ende Juli zurückzulegen. Als Abgeordneter, Bildungssprecher und einstimmig wiedergewählter Bezirksparteiobmann werde ich mit meiner Nachfolge und meinem Bundesparteiobmann Christian Stocker weiter aus Überzeugung und mit Freude für die Volkspartei und ein besseres Österreich arbeiten.“

Stocker dankt Marchetti für seine Arbeit

Bedeutet also: Marchetti tritt nur als ÖVP-Generalsekretär zurück. Seine Tätigkeiten als Abgeordneter zum Nationalrat und Bildungssprecher der Volkspartei sowie als wiedergewählter Bezirksparteiobmann in Favoriten übt er auch weiterhin aus. Bundesparteiobmann und Kanzler Stocker dankt dem scheidenden Generalsekretär für seine „umsichtige Tätigkeit in den letzten eineinhalb Jahren. Insbesondere danke ich ihm für sein Engagement, seine Loyalität und dafür, dass er in einer mehr als herausfordernden Zeit voller Umbrüche und Veränderungen sich dieser Aufgabe mit vollem Einsatz gewidmet hat.“ Noch ist übrigens unklar, wer die Nachfolge antreten wird. Diese werde „zeitnah“ bekanntgegeben, so Stocker.

©BKA / Christopher Dunker Bundesparteiobmann Christian Stocker dankt Marchetti für seine Arbeit als Generalsekretär.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.07.2026 um 18:22 Uhr aktualisiert