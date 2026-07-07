Mit Melone verschluckt: Polizisten retteten Mädchen (2) das Leben

Zwei Polizisten retteten in Venedig einem zweijährigen Kind das Leben. Es drohte an einem Stück Melone zu ersticken.

Ein lebensbedrohlicher Zwischenfall am vergangenen Wochenende in Venedig nahm dank des raschen Eingreifens zweier Polizisten ein glückliches Ende. Während eines Routineeinsatzes wurden die italienischen Beamten plötzlich durch die verzweifelten Schreie einer Mutter aufgeschreckt. Ihr erst zwei Jahre altes Kind hatte sich beim Essen schwer verschluckt.

Beamte reagierten sofort

Wie die Nachrichtenagentur ANSA vermeldet, drohte das Mädchen aus Großbritannien an einem Stück Melone zu ersticken, da die Atemwege komplett blockiert waren. Die Polizisten Mattia Visentin und Fabio Zancolò reagierten ohne Zögern. Sie eilten der Familie zu Hilfe, leiteten umgehend die Rettungskette in die Wege und führten Erste-Hilfe-Maßnahmen durch. Durch ihren Einsatz gelang es, die Atemwege der Zweijährigen rechtzeitig wieder zu befreien, sodass das Kind kurz darauf wieder selbstständig atmen konnte. Die herbeigerufenen Sanitäter untersuchten das Mädchen vor Ort und gaben Entwarnung.

Lob vom Bürgermeister

Die mutige und besonnene Reaktion der beiden Beamten blieb auch von offizieller Seite nicht ungewürdigt. Venedigs Bürgermeister Simone Venturini fand lobende Worte für die Lebensretter: „Ich möchte den Beamten Visentin und Zancolò meinen aufrichtigen Dank für ihr schnelles und professionelles Handeln in dieser Notsituation aussprechen“, sagte der Bürgermeister von Venedig, Simone Venturini. „Dass alles so gut ausgegangen ist, verdanken wir ihrem schnellen und entschlossenen Eingreifen.“