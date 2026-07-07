Kaltfront zieht über Österreich, bringt teils Regenschauer am Mittwoch

In der Nacht auf Mittwoch, 8. Juli 2026, zieht eine Kaltfront über Österreich hinweg. Das bringt schon aus der Nacht heraus lokale Regenschauer. „Nach Westen zu ist es noch freundlicher. Im weiteren Tagesverlauf verlagert sich die Schauertätigkeit dann immer mehr westwärts auf das Bergland der Alpennordseite, während es im Osten und Süden immer sonniger wird“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Dabei wird der Wind mäßig bis lebhaft, „in höheren Lagen auch kräftig“ aus West bis Nordwest, so die Experten weiter. Die Temperaturen werden in der Früh noch bei 14 bis 22 Grad liegen, im Tagesverlauf wird es dann bis zu 23 bis 29 Grad haben.