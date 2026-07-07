Schwerer Unfall auf A25: Auto überschlug sich in Baustellen-Bereich

Auf der A25 bei Linz hat sich am frühen Dienstagmorgen ein Auto in einer Baustelle überschlagen. Der Lenker blieb unverletzt, am Fahrzeug und an der Betonleitwand entstand erheblicher Sachschaden.

Am 7. Juli 2026 ereignete sich gegen 5.58 Uhr auf der Autobahn A25 in Fahrtrichtung Linz im Bereich einer Baustelle ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein von einem 25-jährigen amerikanischen Staatsangehörigen gelenktes Auto kollidierte aus bislang unbekannter Ursache mit einer Betonleitwand, überschlug sich und kam nach einer rund 90 Meter langen Schleuderstrecke am Fahrzeugdach auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am Fahrzeug sowie an der Verkehrseinrichtung entstand erheblicher Sachschaden.