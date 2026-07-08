„Bitte nicht nervös werden“: Starker Wespensommer in Österreich möglich

Das wird so manchen Österreicher nicht freuen und wohl die ein oder andere Grillparty vermiesen: Österreich steht möglicherweise ein starker Wespensommer bevor. Den Grund sehen Experten im heißen und trockenen Wetter.

Genau diese Wetterbedingungen fördern nämlich die Entwicklung der Tiere. Und genau diese Wetterbedingungen hatten wir in Österreich nun schon sehr früh. Wie etwa in den vergangenen beiden Wochen, wo sogar erstmals im Juni die 40-Grad-Marke geknackt wurde. Mehr dazu hier: 40,1 Grad! Österreich knackt den nächsten Juni-Rekord. Wie viele Wespen herumschwirren werden, hängt allerdings dennoch vom weiteren Wetterverlauf ab. Gerade bei heißem Wetter werden sie nämlich besonders aktiv.

„Wespen-Aktivität ist höher, wenn es heiß ist“

Ob sie gute Stöcke bilden können, zeigt sich bereits im Frühling, weiß Insektenexperte Martin Lödl vom Naturhistorischen Museum im „Radio Wien“. Um eine hohe Wespenaktivität zu haben, müsse dann „nur noch“ das Wetter passen. „Die Aktivität ist viel höher, wenn es heiß ist“, so Lödl. Gegenüber dem Radiosender appelliert er auch an jene Menschen, die sich von Wespen bedroht fühlen und bei denen die fliegenden Tiere hektische Reaktionen auslösen: „Wenn eine Wespe herumschwirrt, dann bitte nicht nervös werden. Sie schaut nur nach, ob es was Neues gibt.“ Laut dem Experten würden leichte Abwehrbewegungen reichen, um das Tier zum wegfliegen zu bringen.

Was Wespen-Allergiker jetzt beachten sollten

Allergikern rät er, ihre Notfallsets im Sommer mit dabei zu haben. Davon gibt es immerhin rund 300.000 Menschen in Österreich. Allerdings ist ein Wespenstich für die meisten Menschen nicht bedrohlich. Der Stich ist zwar schmerzhaft, auch die Folgewirkungen – wie eine gerötete Schwellung, Juckreiz und Schmerzen – sind unangenehm, innerhalb eines Tages sollte das alles jedoch wieder langsam abklingen, wissen Experten.