Kampf gegen Leukämie: Uwe (59) braucht dringend eine Stammzellspende

Seit zehn Jahren kämpft Uwe aus Oberösterreich gegen schwere Krankheiten. Nach Multipler Sklerose und einer Immunerkrankung erhielt der 59-Jährige nun auch die Diagnose Leukämie. Jetzt hofft er auf eine Stammzellspende.

Wer Uwe kennt, weiß, dass er sich seine Lebensfreude bewahrt hat. Fotografie, Drohnenaufnahmen, die Natur und kreative KI-Projekte gehören zu seinen größten Leidenschaften.

Wer Uwe kennt, weiß, dass er sich seine Lebensfreude bewahrt hat. Fotografie, Drohnenaufnahmen, die Natur und kreative KI-Projekte gehören zu seinen größten Leidenschaften.

Zehn Jahre lang lernte Uwe, mit seiner Krankheit zu leben. Die Diagnose Multiple Sklerose (MS) stellte sein Leben auf den Kopf, später kam Immunthrombozytopenie (ITP) hinzu, eine Erkrankung, bei der das Immunsystem die eigenen Blutplättchen angreift. Doch trotz aller Rückschläge verlor der Oberösterreicher nie den Mut. Jetzt steht der 59-Jährige vor seiner bisher größten Herausforderung: Leukämie.

Musik gibt ihm Kraft

Wer Uwe kennt, weiß, dass er sich seine Lebensfreude bewahrt hat. Fotografie, Drohnenaufnahmen, die Natur und kreative KI-Projekte gehören zu seinen größten Leidenschaften. Gerade in dieser schwierigen Zeit ist es aber vor allem die Musik, die ihm Halt gibt. Mit seinem selbst geschriebenen Song „Der Weg zum Licht“ verarbeitet er seine Situation und möchte gleichzeitig anderen Menschen mit Krebs oder Leukämie Mut machen. Für viele Leukämiepatienten ist eine passende Stammzellspende die einzige Chance auf Heilung. Ob ein geeigneter Spender gefunden wird, hängt jedoch davon ab, wie viele Menschen in den weltweiten Registern erfasst sind. Deshalb zählt jede neue Typisierung.

Jeder kann zum Lebensretter werden

Wer gesund und zwischen 16 und 45 Jahren alt ist, kann sich kostenlos bei „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ registrieren lassen. Dafür kann ein Typisierungsset einfach nach Hause bestellt oder eine der zahlreichen Typisierungsaktionen besucht werden. Wer bereits registriert ist, muss sich nicht erneut aufnehmen lassen. Die Organisation bittet jedoch darum, Familie, Freunde und Bekannte auf die Aktion aufmerksam zu machen.

Hoffnung auf den entscheidenden Treffer

Für Uwe beginnt nun das Warten auf die Nachricht, die sein Leben verändern könnte: Dass irgendwo ein genetisch passender Stammzellspender gefunden wird. Bis dahin bleibt ihm die Hoffnung und die Gewissheit, dass jede einzelne Typisierung nicht nur ihm, sondern auch vielen anderen Leukämiepatientinnen und -patienten eine neue Perspektive schenken kann.