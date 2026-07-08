Bauernregel besagt: So wird das Wetter die nächsten sieben Wochen

Kommt jetzt der Sommer zurück – oder drohen wochenlang Regen und Gewitter? Genau darauf soll das Wetter am 10. Juli, dem sogenannten Siebenbrüdertag, Antwort geben. Das besagt eine jahrhundertealte Bauernregel.

"Ist Siebenbrüder ein Regentag, so regnet's noch sieben Wochen danach", heißt es im Volksmund.

"Ist Siebenbrüder ein Regentag, so regnet's noch sieben Wochen danach", heißt es im Volksmund.

Viele kennen den Siebenschläfertag Ende Juni. Weniger bekannt ist dagegen der Siebenbrüdertag, der im bäuerlichen Kalender jedoch ebenfalls als wichtiger Lostag gilt. Rund um den 10. Juli ranken sich gleich mehrere Bauernregeln – und sie erzählen alle dieselbe Geschichte: So, wie sich das Wetter an diesem Tag zeigt, soll es auch in den Wochen danach weitergehen.

Bauernregel sagt Wetter voraus

Die bekannteste Bauernregel lautet: „Ist Siebenbrüder ein Regentag, so regnet’s noch sieben Wochen danach.“ Wenn also der 10. Juli verregnet ist, muss man sich der Bauernregel zufolge auf einen eher nassen Rest des Sommers einstellen. Weitere bekannte Varianten aus dem Volksmund sind etwa „Wenn sich die sieben Brüder sonnen, kommt sieben Wochen Wonnen“ oder „Wie’s Wetter am Siebenbrüdertag, es sieben Wochen bleiben mag“.

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„Siebenbrüdertag“ hat christlichen Ursprung

Der Lostag hat einen religiösen Ursprung. Am 10. Juli gedenkt die katholische Kirche der Märtyrerin Felicitas und ihrer sieben Söhne. Der Überlieferung zufolge wurde die Familie im Rahmen der Christenverfolgung im 2. Jahrhundert enthauptet, weil sich Felicitas weigerte, ihrem Glauben abzuschwören. Im deutschen Sprachraum entwickelte sich daraus der „Siebenbrüdertag“, der schon vor Jahrhunderten als wichtiger Wettertag für Bauern galt.

Hat die Bauernregel wirklich recht?

Meteorologen genießen solche Wetterregeln naturgemäß mit Vorsicht. Ein einzelner Tag kann das Wetter der kommenden sieben Wochen nicht zuverlässig vorhersagen. Oft beruhen sie auf Beobachtungen, die Bauern in der Vergangenheit in einer bestimmten Region gemacht haben. Eine Garantie für sieben Wochen Sonne oder Dauerregen ist der Siebenbrüdertag somit nicht.

So wird das Wetter am Siebenbrüdertag

Doch welches Wetter erwartet die Österreicherinnen und Österreicher nun eigentlich am 10. Juli? Laut Prognosen der GeoSphere Austria dominiert am Freitag weiterhin eine nordwestliche Höhenströmung. Mit ihre ziehen einige Wolken übers Land, die jedoch harmlos bleiben dürften. „Im Berg- und Hügelland können aber mit stärkeren Quellwolken vereinzelt gewittrige Schauer nicht ausgeschlossen werden, im Südwesten ist die Neigung dafür am höchsten“, so die Wetterexperten. Die Maximaltemperaturen erreichen 27 bis 33 Grad.