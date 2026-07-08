Seit 30 Jahren bringt die Kultsendung „Liebesg'schichten und Heiratssachen" Menschen auf der Suche nach der großen Liebe zusammen. Jetzt startet die Jubiläumsstaffel – und 54 Singles aus ganz Österreich hoffen auf das große Glück.

Schon seit 30 Jahren suchen Menschen vor einem österreichischen Millionenpublikum im Fernsehen nach der großen Liebe. Am 13. Juli startet die Jubiläumsstaffel der „Liebesg’schichten und Heiratssachen“. Auch heuer wagen 54 Singles aus ganz Österreich den Schritt vor die Kamera. Die Teilnehmer sind zwischen 29 und 78 Jahre alt.

54 Singles suchen Liebesglück

Die neue Staffel umfasst zehn Folgen. Neun davon stellen jeweils sechs Singles vor, in der letzten Sendung im November zeigt der ORF, wer tatsächlich eine Partnerin oder einen Partner gefunden hat. Die meisten Liebessuchenden kommen diesmal aus Wien. Insgesamt 16 Frauen und Männer stammen aus der Bundeshauptstadt. Dahinter folgen Niederösterreich und die Steiermark mit jeweils neun Teilnehmern. Fünf oberösterreichische Singles versuchen ebenfalls ihr Glück, aus Kärnten, Tirol und Salzburg sind vier Singles dabei. Komplettiert werden die Liebessuchenden von drei Teilnehmern aus dem Burgenland und einer Person aus Vorarlberg.

©ORF/Talk TV/Wout Kichler | Nina Horowitz und Bäckermeister Michl (51) aus Tirol freuen sich auf die neue Staffel.

Persönliche Geschichten im Mittelpunkt

Seit 1997 gehört das Format zum Sommerprogramm des ORF. Erfunden wurde es von Elizabeth T. Spira. Seit ihrem Tod führt Nina Horowitz die Sendung weiter. Das Erfolgsrezept ist gleich geblieben: Statt inszenierter Dating-Shows stehen Menschen mit ihren persönlichen Geschichten, Hoffnungen und Wünschen im Mittelpunkt. „Wir können versprechen: Auch in den diesjährigen 54 Porträts der Liebessuchenden aus allen neun Bundesländern wird wieder viel offenbart, sehr viel gelacht und manchmal geweint. Weil, so ist das Leben!“, erklärt Horowitz vor dem Start der Sendung.

Sechs Singles machen den Auftakt

Zum Auftakt am 13. Juli lernen die Zuschauer sechs neue Singles aus Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark und Tirol kennen. Darunter ist etwa Silvana aus Niederösterreich, die sich einen Mann wünscht, „der nicht perfekt sein muss“, aber gerne kuschelt. Ebenfalls aus Niederösterreich kommt Otto (72), der nach eigenen Worten „einfach nicht mehr allein sein“ möchte. Brigitta (65) sucht hingegen bewusst einen deutlich jüngeren Mann. Der Tiroler Bäcker Michl (51) würde für die richtige Frau sogar ans andere Ende Österreichs ziehen. Karin (60) aus Linz hofft auf eine kulturaffine Partnerin, während der steirische Malermeister Daniel (33) von einer Familie mit zwei Kindern träumt.

Langlebiges Format

Mit 30 Staffeln zählt „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ zu den langlebigsten Fernsehformaten Österreichs. Die Jubiläumsstaffel startet am Montag, 13. Juli, um 20.15 Uhr auf ORF 2. Die Folgen stehen bereits jeweils 24 Stunden vorher auf der Streamingplattform des ORF bereit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.07.2026 um 11:08 Uhr aktualisiert