Willhaben-Störung: Zahlreiche Nutzer melden App-Ausfälle

Wer am Mittwoch über die willhaben-App einkaufen oder stöbern wollte, hatte vielerorts Pech: Zahlreiche Nutzer melden eine Störung.

Bei vielen willhaben-Nutzern kommt es derzeit zu Problemen mit der App.

Bei vielen willhaben-Nutzern kommt es derzeit zu Problemen mit der App.

Bei willhaben kommt es aktuell zu Problemen: Mehrere Nutzer berichten, dass die Verkaufsplattform in der App nicht wie gewohnt funktioniert. Statt Anzeigen, Nachrichten oder Suchergebnissen erscheint dort eine Fehlermeldung.

©willhaben Diese Fehlermeldung bekommen zahlreiche willhaben-Nutzer aktuell, wenn sie die App öffnen.

Vermehrt willhaben-Störungen gemeldet

Im Browser scheint willhaben aktuell weiterhin erreichbar zu sein. Sowohl auf der Seite „allestoerungen.at“ als auch auf „netzausfall.at“ wurden am Mittwochvormittag (8. Juli) vermehrt Probleme gemeldet. Was hinter der Störung steckt und wie lange sie noch dauern könnten, ist derzeit noch unklar.