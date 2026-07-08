Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage Canva/willhaben
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Frau mit Handy und eine willhaben-Fehlermeldung.
Bei vielen willhaben-Nutzern kommt es derzeit zu Problemen mit der App.
Österreich
08/07/2026
Probleme

Willhaben-Störung: Zahlreiche Nutzer melden App-Ausfälle

Wer am Mittwoch über die willhaben-App einkaufen oder stöbern wollte, hatte vielerorts Pech: Zahlreiche Nutzer melden eine Störung.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(85 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Bei willhaben kommt es aktuell zu Problemen: Mehrere Nutzer berichten, dass die Verkaufsplattform in der App nicht wie gewohnt funktioniert. Statt Anzeigen, Nachrichten oder Suchergebnissen erscheint dort eine Fehlermeldung.

Das Bild auf 5min.at zeigt eine Fehlermeldung auf willhaben.
©willhaben
Diese Fehlermeldung bekommen zahlreiche willhaben-Nutzer aktuell, wenn sie die App öffnen.

Vermehrt willhaben-Störungen gemeldet

Im Browser scheint willhaben aktuell weiterhin erreichbar zu sein. Sowohl auf der Seite „allestoerungen.at“ als auch auf „netzausfall.at“ wurden am Mittwochvormittag (8. Juli) vermehrt Probleme gemeldet. Was hinter der Störung steckt und wie lange sie noch dauern könnten, ist derzeit noch unklar.

Das Bild auf 5min.at zeigt eine Grafik zu einer Störung auf willhaben.
©netzausfall.at
Sowohl bei netzausfall.at als auch bei …
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Grafik zu einer Störung auf willhaben.
©allestörungen.at
… allestörungen.at wurden am Mittwoch vermehrt Probleme mit willhaben gemeldet.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at