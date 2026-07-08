Pro Jahr: „1.000“ dürften früher in Pension, 70 sind es bisher

1.000 pro Jahr hätten es sein sollen, die von der für nun alle Pflegekräfte eingeführten Schwerarbeiterregelung profitieren sollten, so das selbst ausgerufene Ziel des Sozialministeriums. Seit 1. Jänner 2026 können nämlich Pflegeberufe ebenfalls die Schwerarbeitspension in Anspruch nehmen, seither dürfen sie theoretisch ab 60 Jahren in Pension, sobald sie die Anforderungen erfüllt haben. Diese findet ihr in der folgenden Infobox.

Voraussetzungen für die Schwerarbeitspension in Österreich: ab Vollendung des 60. Lebensjahres möglich

Schwerarbeit geleistet

120 Schwerarbeitsmonate (zehn Jahre) innerhalb jener 240 Monate (20 Jahre) vor Pensionsantritt

Insgesamt 540 Versicherungsmonate (45 Jahre) angehäuft

bei Pensionsantritt nicht in der Pensionsversicherung pflichtversichert

man geht keiner sonstigen selbstständigen oder unselbstständigen Arbeit mit einem Gehalt über der Geringfügigkeitsgrenze nach

man bewirtschaftet keinen land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb mit mehr als 2.400 Euro Einheitswert

man bekommt nicht mehr als 5.550,92 Euro monatlich aus einem öffentlichen Mandat (z. B. Bürgermeister)

Warum die benötigten Versicherungsjahre für viele zum Problem werden

Besonders problematisch sehen viele die 540 Versicherungsmonate (45 Jahre), die man angehäuft haben muss. Das hat bereits die steirische Krankenhausgesellschaft KAGes Anfang Dezember gegenüber 5 Minuten erklärt. Denn: Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger konnten schon in der Vergangenheit ihre Arbeit nach der Ausbildung eben nicht schon mit 15 sondern erst mit 18 Jahren beginnen. Dementsprechend hat man die 45 benötigten Versicherungsjahre frühestens mit 63 Jahren zusammen. Ein Alter, in dem Frauen etwa aktuell noch in die „normale“ Pension gehen dürfen. Österreichs Krankenhäuser haben sich jedenfalls über die neue Regelung nicht den Kopf zerbrochen: Früher in Pension: Warum das den Krankenhäusern keine Sorgen bereitet.

PVA gegenüber 5 Minuten: „Bis Ende Juni 70 Neuzugänge“

Und das scheinbar zurecht, wie sich nun zeigt. Nach sechs Monaten haben wir bei der PVA nämlich um eine Bilanz angefragt. Da es die Ziffer 5 der Schwerarbeitsverordnung zur berufsbedingten Pflege schon immer gab, können „Altfälle“ nicht von den neuen Fällen unterschieden werden. Dennoch zeigt die Gesamtzahl, dass die gewünschten 1.000 früheren Pensionsantritte wohl zumindest dieses Jahr ein Wunschtraum bleiben werden. „Bis Ende Juni gibt es bisher 70 Neuzugänge“, heißt es seitens der PVA exklusiv gegenüber 5 Minuten. Das Durchschnittsalter dieser Personen lag bei 61,5 Jahren. Zum Vergleich: Im gesamten Vorjahr waren es 123 Personen, 2024 haben 81 Personen unter diesem Punkt die Schwerarbeitspension in Anspruch genommen. Nachdem im Jahr 2023 die Zahl „nur“ bei 60 Personen lag, könnte man bei den 70 Neuzugängen bis Ende Juni auch nur von einem Trend sprechen, der sich fortsetzt. Gravierende Auswirkungen durch die Neuregelung zeigen sich jedenfalls (noch) nicht.

Was man für die Schwerarbeitspension machen muss

Um diese Pensionsart überhaupt in Anspruch nehmen zu können, muss man allerdings aktiv werden, wie die Arbeiterkammer (AK) Vorarlberg bereits zu Jahresbeginn erklärte. Die Anerkennung der Schwerarbeitszeiten erfolgt nämlich nicht von selbst. Mehr dazu hier: Neu 2026: Hunderte dürfen früher in Pension, müssen aber aktiv werden. Und die PVA ergänzt noch gegenüber 5 Minuten, dass es wichtig sei, „dass sich die Versicherten zeitgerecht darüber informieren, nach welcher Art sie die Schwerarbeitspension beantragen möchten“. Je nachdem sind nämlich entsprechende Nachweise erforderlich. Alles dazu noch hier: „1.000“ dürfen früher in Pension: PVA erklärt, was es zu beachten gilt.