Autobahn-Pause: ASFINAG macht Rastplätze zu „Spielplätzen“

Pünktlich zur Reisezeit stattet die ASFINAG zahlreiche Autobahn-Rastplätze mit neuen Hüpf- und Bewegungsspielen aus. Das Angebot soll Kindern mehr Abwechslung bei Pausen bieten und Familien zu einer Auszeit unterwegs einladen.

Eine Rast ist mehr als nur ein Tankstopp. Sie ist die Gelegenheit, kurz durchzuatmen, sich die Beine zu vertreten und neue Energie zu tanken. Für Kinder darf dabei eines nicht fehlen: Bewegung. Deshalb bringt die ASFINAG jetzt zur Urlaubszeit mehr Spiel auf Österreichs Rastplätze. Auf insgesamt 42 Standorten entstehen neue Hüpf- und Bewegungsspiele, direkt auf dem Asphalt aufgebracht. Sie laden zum Springen, Hüpfen und Ausprobieren ein. Unkompliziert, kostenlos und genau dort, wo viele Familien ihre Pause machen.

Drei Spiele für mehr Bewegung

Österreichweit werden umgesetzt: 29 Mal Tempelhüpfen, 11 Mal Weitspringen und 8 Mal Linienspiel. Die Spiele wurden gezielt dort angebracht, wo Kinder sicher spielen können: abseits vom Verkehr und in Sichtweite der Sitzbereiche. So können Eltern entspannen und haben ihre Kinder dennoch jederzeit im Blick. An 36 Rastplätzen wird jeweils ein Spiel installiert, an sechs Standorten sogar zwei.

Kleine Pause, große Wirkung

Gerade auf längeren Fahrten hilft Bewegung dabei, neue Energie zu sammeln. Ein paar Sprünge, ein kleiner Wettbewerb im Weitspringen oder eine Runde Tempelhüpfen machen aus einer kurzen Rast einen willkommenen Zwischenstopp für die ganze Familie.

Sorgfältig geplant, professionell umgesetzt

Die Standorte wurden anhand digitaler Karten und Luftbilder ausgewählt. Nach ersten Erfahrungen im Sommer sind kleinere Anpassungen vor Ort möglich. Die Umsetzung übernimmt die Bauschutz GmbH & Co KG, ein erfahrenes Unternehmen für Bodenmarkierungen und Spielplatzgestaltungen.