Jetzt fix: Markus Gstöttner wird neuer ÖVP-Generalsekretär

Nach dem angekündigten Rückzug von Nico Marchetti steht dessen Nachfolger fest: Die ÖVP hat am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz bestätigt, dass Markus Gstöttner ab August die Funktion des Generalsekretärs übernehmen wird.

Nach dem angekündigten Rückzug von Nico Marchetti steht dessen Nachfolger fest: Die ÖVP hat am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz bestätigt, dass Markus Gstöttner ab August die Funktion des Generalsekretärs übernehmen wird.

ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti legt seine Funktion mit Ende Juli zurück. 5 Minuten berichtete: Polit-Paukenschlag: Nico Marchetti tritt als ÖVP-Generalsekretär zurück. Als Grund nennt er den Wunsch, sich neben der Politik ein weiteres berufliches Standbein aufzubauen. Seine Mandate als Nationalratsabgeordneter, Bildungssprecher und Bezirksparteiobmann behält er.

Nach Rücktritt von Nico Machetti: Markus Gstöttner übernimmt

Nach dem angekündigten Rückzug von Nico Marchetti steht dessen Nachfolger fest: Die ÖVP hat am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz bestätigt, dass Markus Gstöttner ab August die Funktion des Generalsekretärs übernehmen wird. Der 39-jährige Unternehmensberater soll künftig die organisatorischen und strategischen Agenden der Bundespartei verantworten. Bundeskanzler und ÖVP-Bundesparteiobmann Christian Stocker zeigte sich überzeugt, dass Gstöttner die Volkspartei erfolgreich in die Zukunft führen werde.

Gödl: Mit Markus Gstöttner übernimmt Fachmann und Politikkenner Funktion des ÖVP-Generalsekretärs



“Mit Markus Gstöttner übernimmt ein erfahrener Fachmann und langjähriger Kenner der österreichischen Politik die Schlüsselfunktion des ÖVP-Generalsekretärs. Bundesparteiobmann und Bundeskanzler Christian Stocker hat die richtige Wahl getroffen”, betont ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl. Markus Gstöttner ist mit den Abläufen in Regierung und Partei bestens vertraut und verfügt über strategische Kompetenz. Der studierte Ökonom war bereits in vielen unterschiedlichen Funktionen im Bundeskanzleramt tätig – unter anderem als wirtschaftspolitischer Berater, stellvertretender Kabinettschef und Kabinettschef unter mehreren Bundeskanzlern. “Dabei hat Markus Gstöttner politische Entscheidungsprozesse auf höchster Ebene mitgestaltet. Er kennt als früherer Abgeordneter zum Wiener Landtag zudem auch die Seite der Gesetzgebung. Zuletzt war der künftige ÖVP-Generalsekretär als Leiter der Stabstelle ‘Reformpartnerschaft 2026’ im Bundeskanzleramt mit der Koordination von bedeutenden, zentralen Reformvorhaben betraut. Markus Gstöttner vereint also wirtschaftspolitisches Fachwissen, langjährige Erfahrung in Regierungsbüros und ein tiefes Verständnis für die politische Arbeit auf unterschiedlichen Ebenen. Er wird als Generalsekretär die richtigen Impulse für die Weiterentwicklung der Volkspartei setzen. Für diese Aufgabe wünsche ich ihm im Namen des ÖVP-Parlamentsklubs viel Erfolg und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit”, schließt Gödl.

SPÖ-Seltenheim: „Gratulation an Markus Gstöttner, freue mich auf konstruktive Zusammenarbeit im Interesse Österreichs“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim sagt dazu: „Ich gratuliere Markus Gstöttner herzlich zu seiner neuen Funktion und wünsche ihm für seine neue, herausfordernde Aufgabe alles Gute und viel Erfolg. Ich freue mich auf eine gute, konstruktive und von Dialog, Respekt und politischer Verantwortung getragene Zusammenarbeit im Interesse Österreichs. Ich bin davon überzeugt, dass uns bei allen unterschiedlichen politischen Positionen ein gemeinsames Ziel verbinden muss: Österreich wieder nach vorne zu bringen, das Leben der Menschen besser zu machen und unsere Demokratie vor radikalen Kräften zu schützen“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst.

WB-Graf gratuliert Markus Gstöttner zur Bestellung als ÖVP-Generalsekretär

„Markus Gstöttner verfügt über politische Erfahrung, strategisches Gespür und ein tiefes Verständnis für Wirtschaft und unsere Betriebe. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten braucht es eine starke Volkspartei, die Leistung, Eigentum, Unternehmertum und Arbeitsplätze in den Mittelpunkt stellt. Ich gratuliere Markus Gstöttner herzlich zu seiner neuen Aufgabe und freue mich auf die enge Zusammenarbeit“, sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf. Für den Wirtschaftsbund ist klar: Österreichs Betriebe brauchen verlässliche Rahmenbedingungen, weniger Bürokratie, eine wettbewerbsfähige Standortpolitik und eine Politik, die Leistung fördert. „Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer sichern Beschäftigung, Wohlstand und regionale Wertschöpfung im ganzen Land. Damit sie auch künftig investieren, wachsen und Arbeitsplätze schaffen können, braucht es eine klare Stimme innerhalb der Volkspartei und einen gemeinsamen Fokus auf Entlastung, Wettbewerbsfähigkeit und Standortattraktivität“, betont Graf.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.07.2026 um 16:46 Uhr aktualisiert