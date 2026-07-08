ÖGJ fordert Hitzeschutz auch für Berufsschulen

Die Österreichische Gewerkschaftsjugend (ÖGJ) macht auf die Situation in Berufsschulen aufmerksam und fordert mehr Maßnahmen gegen die zunehmende Hitzebelastung in Klassenräumen.

Die Österreichische Gewerkschaftsjugend (ÖGJ) macht auf die Situation in Berufsschulen aufmerksam und fordert mehr Maßnahmen gegen die zunehmende Hitzebelastung in Klassenräumen.

Die Österreichische Gewerkschaftsjugend (ÖGJ) macht auf die Situation in Berufsschulen aufmerksam und fordert mehr Maßnahmen gegen die zunehmende Hitzebelastung in Klassenräumen. Während die Diskussion über Hitzeschutz an Schulen immer wieder geführt werde, würden Berufsschülerinnen und Berufsschüler dabei häufig übersehen. „Lehrlinge sind keine Schüler:innen zweiter Klasse. Sie lernen, arbeiten und leisten einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft – natürlich müssen sie auch Anspruch auf gute und sichere Lernbedingungen haben“, sagt ÖGB-Bundesjugendsekretär Matthias Hauer.

Hitzefalle Klassenzimmer: „Auch Berufsschüler brauchen gute Lernbedingungen“

Nach Ansicht der ÖGJ erschweren hohe Temperaturen konzentriertes Lernen erheblich. Besonders betroffen seien neben Klassenräumen auch Werkstätten und Labore, in denen Lehrlinge einen Teil ihrer Ausbildung absolvieren. Die Gewerkschaft fordert daher verbindliche Hitzeschutzregelungen für alle Schulen – ausdrücklich auch für Berufsschulen. Dazu zählen klare Temperaturgrenzen, mehr Handlungsspielraum für Schulen an besonders heißen Tagen sowie Investitionen in klimafitte Gebäude. ÖGB-Bundesjugendsekretär Matthias Hauer betont, dass Lehrlinge die Fachkräfte von morgen seien und daher Anspruch auf gute und sichere Lernbedingungen hätten. Wer dem Fachkräftemangel entgegenwirken wolle, müsse auch für eine zeitgemäße und gesundheitsfördernde Ausbildungsumgebung sorgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.07.2026 um 17:00 Uhr aktualisiert