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Bild auf 5min.at zeigt Polizisten bei einer Anhaltung.
Am Nachmittag des 7. Juli wurde in Saalfelden ein führerscheinloser Moped-Lenker aus dem Verkehr gezogen.
Saalfelden
08/07/2026
Polizei-Kontrolle

Erwischt! 85-Jähriger war sein ganzes Leben lang ohne Führerschein unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle in Saalfelden hat die Polizei einen 85-jährigen E-Moped-Lenker ohne Führerschein gestoppt. Der Mann gab an, sein ganzes Leben lang ohne gültige Lenkberechtigung unterwegs gewesen zu sein.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)
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Am Nachmittag des 7. Juli wurde in Saalfelden ein führerscheinloser Moped-Lenker aus dem Verkehr gezogen. Im Zuge der Routinekontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 85-jährige E-Moped-Lenker nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist. Der Pinzgauer gab laut den Beamten an, er würde bereits sein ganzes Leben ohne Führerschein Moped fahren. Nähere Informationen zu dem Vorfall liegen nicht vor.

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