Stammzellenspende: Junge Wienern schenkt schwerkrankem Kind die Chance auf Leben

Eine Wienerin hat mit ihrer Stammzellspende einem schwer kranken Jungen neue Hoffnung geschenkt. Albina registrierte sich freiwillig bei „Geben für Leben“ und wurde zur 910. Stammzellspenderin des Vereins.

Die 29-jährige Wienerin Albina hat mit ihrer Stammzellspende einem jungen Patienten aus Mitteleuropa neue Hoffnung geschenkt. Sie registrierte sich 2026 online bei „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ – ohne besonderen Anlass, sondern aus eigener Überzeugung. Kurze Zeit später erhielt sie die Nachricht, dass sie als passende Spenderin infrage kommt.

29-jährige Wienerin rettet mit Stammzellspende Leben

Für Albina war schnell klar, dass sie helfen möchte, und sie machte sich auf den Weg zur Spende. „Es erfüllt mich mit großer Dankbarkeit zu wissen, dass diese Spende einem Menschen Hoffnung auf eine gesündere Zukunft schenken kann“, sagt die 29-Jährige. Albina wurde zur 910. Stammzellspenderin des Vereins. Ihre Spende bedeutet nicht nur eine neue Chance für den betroffenen Jungen, sondern auch Hoffnung für dessen Familie.