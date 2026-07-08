Bis zu 31 Grad: So wird das Wetter in Österreich am Donnerstag

Der Donnerstag zeigt sich in Österreich überwiegend von seiner freundlichen Seite. Entlang der Alpennordseite vom Tiroler Unterland bis ins Mariazellerland halten sich am Vormittag noch dichte Wolken, zudem gehen stellenweise Regenschauer nieder. Im Laufe des Nachmittags klingen diese jedoch ab und die Sonne setzt sich zunehmend durch. Im restlichen Bundesgebiet bleibt es den ganzen Tag über trocken und meist sonnig. Der Wind weht aus Nordwest bis Nord und frischt vor allem im Norden, Osten sowie entlang des Alpenhauptkamms zeitweise mäßig bis lebhaft auf. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 11 und 18 Grad, am Nachmittag steigen die Werte auf sommerliche 24 bis 31 Grad. Die höchsten Temperaturen werden im Westen und Süden Österreichs erreicht.