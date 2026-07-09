Gelsen-Invasion in Österreich: So kannst du dich schützen

Der erste große Gelsen-Ansturm im heurigen Jahr steht bevor: Millionen Blutsauger sind bereits unterwegs, so Österreichs "Gelsenpapst" Bernhard Seidel gegenüber 5 Minuten. Wir haben 5 wertvolle Tipps zum Schutz vor Stichen.

Gelsen können laue Sommerabende schnell verderben. Experten raten daher zu Insektensprays (mit den Wirkstoffen DEET oder Icaridin) sowie zu heller, langärmeliger Kleidung. Moskitonetze an Fenstern und über dem Bett halten die lästigen Tiere aus Wohn- und Schlafräumen fern.

Wasser entfernen, Ventilator einschalten

Stehendes Wasser in Blumentöpfen, Regentonnen oder Gießkannen solltest du regelmäßig entfernen, da sich dort die Larven entwickeln. Ventilatoren können ebenfalls zur Abwehr von Attacken helfen, weil Gelsen bei starkem Luftzug nur schlecht fliegen können. So lassen sich viele Stiche bereits mit einfachen Vorbeuge-Maßnahmen vermeiden.

Diese Tipps haben Experten gegen lästige Gelsen: Insektensprays

helle, langärmelige Kleidung

Moskitonetze an Fenstern und über dem Bett

stehendes Wasser in Blumentöpfen, Regentonnen oder Gießkannen regelmäßig entfernen

Ventilatoren können zur Abwehr helfen – Gelsen können bei starkem Luftzug nur schlecht fliegen

„Entwicklungsschub“ für Blutsauger

Die starken Regenfälle an den beiden letzten Juni-Tagen brachten einen „Entwicklungsschub“ für die Larven der Blutsauger, so Seidel. Rund zehn Tage benötigt eine Gelse vom Ei bis zur erwachsenen Mücke, erklärt der Ökologe. Das heißt: Ab 11./12. Juli könnte laut Seidel „etwas losgehen“.