Lkw überrollt Radfahrerin in Linz: 51-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Eine Radfahrerin wurde an einer Kreuzung von einem abbiegenden Lkw erfasst. Die 51-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine 51-jährige Radfahrerin wurde am Mittwochabend in Linz beim Überqueren einer Kreuzung von einem abbiegenden Lastwagen erfasst. Dabei wurden ihre Beine vom Lkw überrollt. Die Frau erlitt schwere Verletzungen.

Unfall beim Abbiegen

Der Unfall passierte kurz vor 19 Uhr im Süden von Linz auf der Wiener Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 52-jähriger Lkw-Lenker an der Kreuzung nach rechts in die Lunzer Straße einbiegen. Zunächst hielt er bei Rot an. Als die Ampel auf Grün wechselte und der Mann losfuhr, hörte er plötzlich Schreie und stoppte sein Fahrzeug sofort. Ein Notarztteam übernahm noch an der Unfallstelle die medizinische Erstversorgung, bevor die Frau in das Universitätsklinikum Linz eingeliefert wurde. Trotz der schweren Verletzungen gibt es eine vorsichtig positive Nachricht: Laut Auskunft des Krankenhauses bestand am Mittwochabend keine Lebensgefahr.