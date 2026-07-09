Hundefleisch-Anspielung: TikTok-Video löst Shitstorm gegen Asia-Lokal aus

Ein Werbevideo eines Asia-Restaurants sorgt derzeit in den sozialen Medien für heftige Diskussionen. Viele Nutzer sehen darin eine rassistische Anspielung. Das Lokal reagierte, löschte den Beitrag und entschuldigte sich.

Ein kurzer Clip auf TikTok hat für viel Kritik gesorgt. Ein Asia-Restaurant in Linz veröffentlichte ein Werbevideo, das innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Reaktionen auslöste. Viele Nutzer warfen dem Lokal vor, mit einem rassistischen Klischee zu spielen. Nach der Welle der Empörung zog der Betrieb Konsequenzen.

Video löst heftige Reaktionen aus

In dem mittlerweile gelöschten Werbevideo ist zunächst das Winseln eines Hundes zu hören. Kurz darauf geht eine junge Frau auf einen Teller mit Speisen zu, hebt ihn hoch und lädt Gäste mit den Worten ein, das Angebot des Restaurants auszuprobieren. Genau diese Kombination sorgte im Netz für Kritik. Zahlreiche Nutzer interpretierten die Szene als Anspielung auf das Vorurteil, Menschen asiatischer Herkunft würden Hundefleisch essen. Innerhalb kurzer Zeit verbreitete sich das Video auf TikTok, während Kritikbeiträge teils Hunderttausende Aufrufe erreichten.

Influencerin kritisiert rassistische Klischees

Besonders große Aufmerksamkeit erhielt die Reaktion der TikTokerin „Thiitrn“, die sich regelmäßig mit Rassismus gegenüber asiatischen Menschen auseinandersetzt. Sie kritisierte unter anderem, dass viele Nutzer bereits früh auf die problematische Botschaft hingewiesen hätten, das Video jedoch zunächst online geblieben sei. Solche Darstellungen würden jahrzehntealte Vorurteile verstärken und Menschen asiatischer Herkunft ausgrenzen. Auch das Model, das im Werbeclip zu sehen war, meldete sich öffentlich zu Wort. Sie erklärte, dass sie ausschließlich für die Aufnahmen gebucht worden sei und weder an der Idee noch an der Umsetzung des Videos beteiligt gewesen sei. Sie arbeite nicht für das Restaurant und habe auf den Inhalt keinen Einfluss gehabt.

Restaurant löscht Video und entschuldigt sich

Nach der Kritik veröffentlichte das Asia-Restaurant eine Stellungnahme. Darin entschuldigte sich der Betreiber bei allen Menschen, die sich durch das Video verletzt oder enttäuscht fühlten. Nach eigenen Angaben sei es nie die Absicht gewesen, rassistische Vorurteile zu bedienen. Das Video wurde unmittelbar gelöscht. Außerdem teilte das Unternehmen mit, den Vorfall intern aufgearbeitet und die Zusammenarbeit mit dem externen Content Creator beendet zu haben. Künftig wolle man Inhalte sorgfältiger prüfen. Man stehe für Gastfreundschaft, Respekt und ein Miteinander, in dem sich alle Menschen willkommen fühlen, heißt es in der Stellungnahme.