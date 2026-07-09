Nach 20 Jahren: Traditionsgasthaus in Oberösterreich sucht neuen Wirt

Seit zwei Jahrzehnten führen Monika und Anton Tossmann ihr Gasthaus mit viel Herzblut. Nun suchen sie Nachfolger und haben einen klaren Wunsch: Das Traditionslokal soll als Wirtshaus erhalten bleiben.

Nach zwei Jahrzehnten ist für Monika und Anton Tossmann der Zeitpunkt gekommen, Abschied zu nehmen. Das Wirtepaar möchte die Hoftaverne in Hartkirchen im kommenden Frühjahr in neue Hände übergeben. Doch dabei geht es ihnen um weit mehr als nur einen Pächterwechsel: Das traditionsreiche Gasthaus soll seinen Charakter behalten.

„Bitte keine weitere Pizzeria“

Mit einem öffentlichen Aufruf wenden sich die Wirtsleute an mögliche Interessenten. Ihr Wunsch ist eindeutig: Die Hoftaverne soll auch künftig ein klassisches Wirtshaus bleiben. „Wir wollen unser Gasthaus in gute Hände geben. Bitte keine Dampfplauderer und keine weitere Pizzeria oder Kebab-Bude“, betont Wirtin Monika Tossmann.

Herzblut für das Wirtshaus

Seit rund 20 Jahren führen Monika und Anton Tossmann das Lokal, obwohl sie ursprünglich als Quereinsteiger in die Gastronomie gekommen sind. In dieser Zeit entwickelte sich die Hoftaverne zu einem beliebten Treffpunkt in der Region. Das Gasthaus verfügt über mehr als 170 Sitzplätze sowie einen Veranstaltungssaal für rund 120 Gäste. Auch ein eingespieltes Team und ein treuer Stamm an Gästen gehören zum Betrieb. Mit der Suche nach einem Nachfolger wollen die beiden Wirte den Übergang möglichst einfach gestalten. Wer das Gasthaus übernimmt, soll nicht alleine starten. Das Ehepaar bietet an, die neuen Betreiber in der Anfangszeit zu begleiten und bei Bedarf weiterhin mitzuhelfen. Da sie nur wenige Minuten entfernt wohnen, könnten sie auch künftig kurzfristig einspringen.

Erste Interessenten haben sich bereits gemeldet

Obwohl der öffentliche Aufruf erst vor Kurzem veröffentlicht wurde, gibt es bereits erste Bewerbungen. Nun wollen Monika und Anton Tossmann mit allen Interessenten Gespräche führen und sorgfältig entscheiden, wem sie ihr Lebenswerk anvertrauen. Bis zur geplanten Übergabe im März 2027 bleibt die Hoftaverne wie gewohnt geöffnet. Das Ziel des Wirtepaares ist klar: Das Traditionsgasthaus soll auch künftig ein Ort bleiben, an dem regionale Küche und Wirtshauskultur ihren festen Platz haben.