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/ ©Pexels / Natalie Bond
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Baby.
Die beliebtesten Babynamen 2025 in Österreich? Emma und Noah.
Österreich
09/07/2026
Im Vorjahr

Die beliebtesten Namen: So nannten Österreichs Eltern ihre Babys 2025

Die Statistik Austria hat wieder die beliebtesten Vornamen des letzten Jahres bekanntgegeben. Eine Auswertung zeigt dabei: Besonders gern hatten gewordene Eltern die Namen Emma und Noah.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
2 Minuten Lesezeit(289 Wörter)
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36.887 Mädchen und 39.180 Buben sind im Vorjahr auf die Welt genkommen. Die statistisch meisten hießen dabei Emma und Noah. Nicht weniger als 559 Mal haben sich Eltern bei einem Mädchen für den beliebtesten Mädchennamen des Jahres entschieden, gleich 674 Mal hieß ein neugeborener Bub Noah. Emma war übrigens erstmals 2010 in Österreich in den Top 10. Bereits 2019 und 2022 war der Name auf Platz 1 der Mädchenvornamen. „Bei den Buben nahm erstmals Noah den Spitzenplatz ein, nachdem er 2021 erstmals in den Top 10 war und im Vorjahr Rang 3 erreichte“, so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria.

Das waren die beliebtesten Mädchennamen 2025 in Österreich

Nach Emma folgt bei den Mädchennamen 2025 übrigens Emilia auf Rang 2. Dieser Name war in den beiden Jahren davor jeweils auf der Spitzenposition. Auf Rang 3 landete wie schon im Vorjahr der Name Marie. Knapp hinter dem Stockerl mussten sich die Mias, Sophias und Annas des Vorjahres einreihen. In der folgenden Tabelle erfahrt ihr, wer es sonst noch so in die Top 10 geschafft hat und wie oft die jeweiligen Namen im Vorjahr vergeben worden sind.

PlatzMädchen-NameHäufigkeit
1Emma559
2Emilia552
3Marie516
4Mia452
5Sophia437
6Anna423
7Lena413
7Valentina413
9Laura373
10Johanna362

Das waren die beliebtesten Bubennamen 2025 in Österreich

Hinter Noah folgten bei den Bubennamen am Stockerl Paul und Maximilian. Knapp hinter dem Stockerl folgte Elias, der im Vorjahr erstmals auf Platz 1 gelegen ist. Ebenfalls schlechter als im Vorjahr hat Jakob als Name für den neugeborenen Buben abgeschnitten. 2024 lag er noch auf Platz 4, jetzt musste er sich um eine Nennung Elias geschlagen geben und rangiert auf Platz 5. In der folgenden Tabelle findet ihr wieder die meistgenannten Bubennamen im Vorjahr.

PlatzBuben-NameHäufigkeit
1Noah674
2Paul625
3Maximilian607
4Elias596
5Jakob595
6Felix550
7Leo530
8Leon505
9Jonas487
10Lukas460
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