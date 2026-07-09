Die beliebtesten Namen: So nannten Österreichs Eltern ihre Babys 2025

36.887 Mädchen und 39.180 Buben sind im Vorjahr auf die Welt genkommen. Die statistisch meisten hießen dabei Emma und Noah. Nicht weniger als 559 Mal haben sich Eltern bei einem Mädchen für den beliebtesten Mädchennamen des Jahres entschieden, gleich 674 Mal hieß ein neugeborener Bub Noah. Emma war übrigens erstmals 2010 in Österreich in den Top 10. Bereits 2019 und 2022 war der Name auf Platz 1 der Mädchenvornamen. „Bei den Buben nahm erstmals Noah den Spitzenplatz ein, nachdem er 2021 erstmals in den Top 10 war und im Vorjahr Rang 3 erreichte“, so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria.

Das waren die beliebtesten Mädchennamen 2025 in Österreich

Nach Emma folgt bei den Mädchennamen 2025 übrigens Emilia auf Rang 2. Dieser Name war in den beiden Jahren davor jeweils auf der Spitzenposition. Auf Rang 3 landete wie schon im Vorjahr der Name Marie. Knapp hinter dem Stockerl mussten sich die Mias, Sophias und Annas des Vorjahres einreihen. In der folgenden Tabelle erfahrt ihr, wer es sonst noch so in die Top 10 geschafft hat und wie oft die jeweiligen Namen im Vorjahr vergeben worden sind.

Platz Mädchen-Name Häufigkeit 1 Emma 559 2 Emilia 552 3 Marie 516 4 Mia 452 5 Sophia 437 6 Anna 423 7 Lena 413 7 Valentina 413 9 Laura 373 10 Johanna 362

Das waren die beliebtesten Bubennamen 2025 in Österreich

Hinter Noah folgten bei den Bubennamen am Stockerl Paul und Maximilian. Knapp hinter dem Stockerl folgte Elias, der im Vorjahr erstmals auf Platz 1 gelegen ist. Ebenfalls schlechter als im Vorjahr hat Jakob als Name für den neugeborenen Buben abgeschnitten. 2024 lag er noch auf Platz 4, jetzt musste er sich um eine Nennung Elias geschlagen geben und rangiert auf Platz 5. In der folgenden Tabelle findet ihr wieder die meistgenannten Bubennamen im Vorjahr.