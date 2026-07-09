Nach Suchaktion in den Dolomiten: So überlebte Ehepaar sechs Tage im Freien

Sechs Tage galt ein Ehepaar in den Dolomiten als vermisst. Sie überlebten auf 1600 Metern Höhe dank Walderdbeeren und einem Bach. Nun gibt es neue Details.

Nach einer Suchaktion in den Dolomiten gibt es neue Details dazu, wie ein vermisstes italienisches Ehepaar sechs Tage in der Wildnis überstehen konnte. Die beiden waren am vergangenen Donnerstag als vermisst gemeldet worden und tauchten Tage später wieder auf – wir haben berichtet. Ihr Überleben verdanken sie neben den Einsatzkräften einem kleinen Bach.

Überlebensstrategie am Bachlauf

Nachdem das Paar die Orientierung verloren hatte, stieß es am darauffolgenden Tag auf ein kleines Fließgewässer. Eine der beiden betroffenen Personen schilderte die Bedeutung dieses Fundes später eindringlich: „Er hat uns das Leben gerettet“. Zuvor sei die Not so groß gewesen, dass sie sogar ihren eigenen Urin trinken mussten, um dem drohenden Flüssigkeitsmangel zu entgehen, wie italienische Medien berichten. Um bei Kräften zu bleiben, sammelten sie Walderdbeeren. Anstatt geschwächt weiter durch das unwegsame Terrain zu irren, trafen sie die Entscheidung, vor Ort auf Hilfe zu warten. Sie vertrauten darauf, dass ihr Verschwinden spätestens auffallen würde, wenn sie nicht wie geplant aus ihrem Hotel auscheckten.

Rettung aus der Luft

Letztendlich war es jedoch die Mutter einer der vermissten Personen, die Alarm schlug, da beide nicht an ihrem Arbeitsplatz erschienen waren. Nach tagelangen Suchmaßnahmen im dichten Waldgebiet entdeckte die Besatzung eines Hubschraubers das Paar schließlich am sechsten Tag. Nach ihrer Bergung richtete das Paar emotionale Worte an die Carabinieri, die Bergrettung und den Zivilschutz: „Sie haben uns das Leben gerettet.“

Wie es zu dem Drama auf 1600 Metern kam

Begonnen hatte der Vorfall als reguläre Rundwanderung. Auf dem Rückweg gerieten sie jedoch in einem dichten Kiefernwald vom markierten Pfad ab. Da die Dunkelheit hereinbrach und ein tiefer Abgrund den weiteren Abstieg unmöglich machte, mussten sie auf 1600 Höhenmetern im Freien übernachten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.07.2026 um 09:30 Uhr aktualisiert